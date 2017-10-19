Ставропольские ученые распечатали на 3D-принтере протезы рук и ног

СТАВРОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Ученые в Ставрополе еще в этом году начнут выпускать протезы рук и ног, изготовленные на 3D-принтере; проект реализуется с участием двух университетов при поддержке городской администрации, сообщил ТАСС один из авторов инициативы - специалист студенческого конструкторского бюро Института живых систем Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Артем Мишвелов.

"Уже разработан пробный протез, его можно надеть на руку, он может сгибаться-разгибаться... Мы с командой распечатали этот протез на 3D-принтере и изготовили его в нашем студенческом конструкторском бюро. Управлять протезом могут люди, у которых отсутствует кисть руки, он может крепиться и у запястья, и у плече-лучевого сустава. Вводить производство в эксплуатацию собираемся в ближайшее время - в 2017 году", - сказал собеседник агентства.

Планируется, что протезы будут создаваться при участии команды ученых СКФУ и Ставропольского государственного медицинского университета. Грант на запуск проекта выделила администрация города. "Производство большое не нужно - [необходимо только] один-два принтера. Мы сможем на грант приобрести лучший по качеству и больший по размеру принтер", - пояснил Мишвелов.

По его словам, подобные протезы дешевле обычных и легче в изготовлении. При необходимости в случае повреждения части протеза, весь его менять не придется - по гарантии специалисты вновь распечатают на 3D-принтере необходимую деталь.

"Мы будем тестировать изделия сначала в лаборатории, потом проведем апробацию с людьми, которые имеют патологии. Уже есть два заинтересованных человека - один с повреждением руки, а у другого ампутирована нога", - отметил специалист.

Как ранее сообщалось, в мае активный протез кисти, "распечатанный" на 3D-принтере и разработанный на базе Сколково, установили в Казани 24-летней девушке, лишившейся руки.