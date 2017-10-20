Чечня рассчитывает принять более 8 тыс. туристов в новогодние праздники

ГРОЗНЫЙ, 20 октября. /ТАСС/. Более 8 тыс. туристов планируют принять в Чечне на новогодних праздниках, что на 3 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Для гостей республики в декабре начнет работу первый в регионе горнолыжный курорт "Ведучи" и проект этнографических вечеров с традиционными чеченскими угощениями, лезгинкой и песнями. Об этом сообщила ТАСС директор госпредприятия по туризму и экскурсиям "Тур-экс" Элина Батаева.

"Мы рассчитываем принять в республике на новогодние праздники более 8 тыс. туристов, тогда как в прошлом году было около 5 тыс. Рост ожидается в связи с тем, что мы впервые предлагаем туристам этнографические встречи с дегустацией национальных блюд, просмотром театрализованного представления с танцами и песнями, а также с тем, что в конце декабря в регионе открывается первая в Чеченской Республике горнолыжная трасса "Ведучи", - сказала Батаева.

Она уточнила, что для туристов разработана программа, по которой предлагается два вида туров - на три и на пять дней, с большим выбором мест празднования Нового года, в том числе в нескольких районах республики и в ряде гостиниц столицы, например, "Грозный-сити".

"Туристам будут предложены на выбор еще несколько мероприятий, например, этнографические вечера, программу которых разработали наши коллеги из Толстого-Юрта. Чеченская семья в традиционных нарядах будет принимать у себя на этнографических вечерах туристов, петь национальные песни, танцевать лезгину и угощать блюдами - мясом с галушками, лепешками с тыквой, кукурузными лепешками с творогом и сметаной, чеченской шурпой. В новогодние праздники в таких этнографических вечерах смогут принять участие 100 туристов в день", - добавила Батаева.

В конце декабря состоится открытие первой в республике горнолыжной трассы "Ведучи" в Итум-Калинском районе, в 78 км от Грозного. Курорт к 2025 году сможет принимать 180 тыс. туристов в год, на площади около 1,5 тыс. га планируется построить около 16 км горнолыжных трасс и шесть подъемников.