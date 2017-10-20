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В Дагестане издали справочник по языкам коренных народов республики

В стране Северный Кавказ
20 октября, 12:45 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 20, октября. /ТАСС

В справочник также включили данные об изданиях и художественной литературе на языках народов республики за 2011-2016 годы

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МАХАЧКАЛА, 20 октября. /ТАСС/. Справочник по языкам народов Дагестана издан в республике, сообщила пресс-служба регионального министерства по национальной политике.

"Информационно-аналитический справочник содержит данные о языках коренных народов республики и истории их изучения в отечественной лингвистике, в том числе сведения об их лексикографическом описании, материалы по итогам мониторинга охвата учащихся обучением родным языкам в городских школах республики", - говорится в сообщении.

Справочник представлен накануне на презентации новых книг на национальных языках в преддверии Дня дагестанской культуры и языков. В него включены также данные о периодических изданиях и выпущенной художественной литературе на языках народов Дагестана за 2011-2016 годы.

"Это первый подобный справочник, который содержит информацию о каждом из языков Дагестана. Это очень полезный и нужный материал, который должен быть под рукой у филологов, журналистов, учителей и всех тех, кто занимается вопросами наших языков", - отметила врио министра по национальной политике Дагестана Татьяна Гамалей.

День дагестанской культуры и языков пройдет в республике 21 октября, а в канун праздника жители многонационального региона напишут Тотальный диктант на 14 языках народов Дагестана.

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