Сеть отелей Hilton впервые выйдет на рынок Северного Кавказа

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Первый на Северном Кавказе отель под управлением международного гостиничного оператора Hilton Worldwide будет построен в Минеральных Водах. Об этом говорится в сообщении холдинговой компании "Синдика", которая выступает девелопером объекта.
"Синдика" завершает работы по проектированию гостиничного комплекса", - отмечается в сообщении.
Отель Hilton Garden Inn категории четыре звезды будет расположен рядом с аэропортом Минеральные Воды. В гостинице будет девять этажей и 150 номеров, общая площадь объекта составит порядка 8 тыс. кв. метров. Работы по подготовке строительства комплекса начались еще в 2015 году, однако были приостановлены, поскольку аэропорт Минеральные Воды находился в процессе смены собственников, а объект проектировался рядом с воздушной гаванью.
Международные сети отелей все более активно выходят на рынок Северного Кавказа, отметил в беседе с ТАСС президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. "Они понимают, что, во-первых, государство создало все условия для этого, а, во-вторых, круглогодичные курорты того же Кисловодска выгоднее, нежели один сезон катания на лыжах в Альпах. Это можно назвать тенденцией, особенно со стороны компаний из Юго-Восточной Азии с их восточным гостеприимством. Мы ожидаем их приход на Северный Кавказ больше, чем европейские или американские компании", - сказал эксперт.
В настоящее время в России работает 17 отелей под брендом Hilton. В мире сеть Hilton насчитывает более 4 тыс. гостиничных комплексов.
"Синдика" специализируется на строительстве коммерческой недвижимости, включая торговые центры. Президентом ХК "Синдика" и единственным учредителем является бывший глава Кабардино-Балкарии, ныне - член Совета Федерации РФ Арсен Каноков.