Строительство сельской школы за 185 млн рублей завершится в КЧР в 2018 году

ЧЕРКЕССК, 10 января. /ТАСС/. Строительство сельской школы на 260 мест в одном из сел Прикубанского района Карачаево-Черкесии, которое ведется в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий программы", завершится в 2018 году. Объем финансирования на текущий год составит около 93 млн рублей, сообщили в среду ТАСС в Минсельхозе республики.

"Ввод в эксплуатацию современной школы в селе Холоднородниковском запланирован на текущий год. На завершение строительства объекта общей стоимостью 185 млн рублей в 2018 году из бюджетов всех уровней предусмотрено, по предварительным данным, около 93 млн рублей", - сказали в ведомстве.

Собеседник агентства отметил, что это первое общеобразовательное учреждение, которое возводится в КЧР в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". Строительство школы было начато в конце 2013 года.

Ранее Министерство строительства и ЖКХ республики сообщало, что при этой школе будет работать и детский сад на 75 мест.

По данным Минобрнауки КЧР, в 2018 году в рамках другой ФЦП "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях" в регионе должно начаться строительство нового корпуса на 400 мест к гимназии № 17 Черкесска. По этой программе всего в республике на условиях софинансирования до 2025 года планируется построить 23 школы на 7557 мест. Реализация программы должна позволит перевести всех учащихся региона на односменное обучение. Сейчас в 179 общеобразовательных школах КЧР в две смены обучаются более 6,9 тысячи детей, или 13,2% от общего числа учащихся республики.