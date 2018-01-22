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Более 300 млн рублей направят в 2018 году в КБР на поддержку растениеводства

В стране Северный Кавказ
22 января, 16:22 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 22, января. /ТАСС

Правительство региона и Минсельхоз уже заключили соответствующее соглашение

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Стенд Кабардино-Балкарской Республики на 19-й российской агропромышленной выставке "Золотая осень" на ВДНХ

Стенд Кабардино-Балкарской Республики на 19-й российской агропромышленной выставке "Золотая осень" на ВДНХ

© Сергей Бобылев/ТАСС

НАЛЬЧИК, 22 января. /ТАСС/. Более 300 млн рублей получат в 2018 году предприятия агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии (КБР), работающие в отрасли растениеводства. Средства будут направлены на проведение сезонных полевых работ и оказание помощи предприятиям, сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства региона.

"На оказание поддержки в области растениеводства и проведение сезонных полевых работ сельхозтоваропроизводителям Кабардино-Балкарии из федерального и республиканского бюджетов выделено более 314 млн рублей (292,2 млн рублей из федерального бюджета, 21,9 - из республиканского), что превышает уровень лимитов 2017 года на 137 млн", - сказали в пресс-службе, отметив, что соответствующее соглашение заключено между правительством КБР и Минсельхозом РФ.

В профильном ведомстве республики ТАСС уточнили, что помощь будет оказана по так называемой программе несвязной поддержки в области растениеводства, и "средства до товаропроизводителей будут доведены до конца февраля".

Ранее республиканские власти заявляли о том, что в целом на развитие АПК КБР в 2018 году будет потрачено около 2 млрд рублей. Основные средства по девяти соглашениям, которые планируется заключить с Минсельхозом РФ, будут направлены на развитие мелиоративных земель сельхозназначения, повышение продуктивности молочного скотоводства, оказание помощи по так называемой "единой субсидии в АПК", оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным предприятиям, возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в АПК. Средства планируется направить и на улучшение инфраструктуры в селе: строительство жилых домов, фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных площадок, газификацию и водоснабжение сельских населенных пунктов.

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