Число проходящих подготовку к ЕГЭ экстерном на Ставрополье за два года снизилось в 30 раз

СТАВРОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Количество школьников, которые по ускоренной программе готовятся к ЕГЭ, за два года сократилось на Ставрополье в 30 раз. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор края Владимир Владимиров после посещения исторического парка "Россия - моя история" совместно с главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым в Ставрополе.

"Мы сейчас проверяем школы, где обнаружено ненормативное количество медалистов. Кроме того, сейчас полностью снят вопрос экстернатуры в подготовке к единому государственному экзамену. Сейчас такую форму обучения проходят не больше 20 человек, а было более 600 (в 2016 году - прим. ТАСС)", - сказал Владимиров.

Значительная часть учеников, проходивших ускоренную форму обучения, подходила к ЕГЭ с недостаточным уровнем знаний. Так, в 2016 году в результате промежуточной аттестации на Ставрополье 27% таких учеников не были допущены к сдаче ЕГЭ.

"Я хочу сказать, что очень хорошая динамика в Ставропольском крае - строятся школы, детские сады, хорошие результаты по итогам независимых оценочных процедур. Нам важно посмотреть и опыт Ставропольского края и обсудить перспективы развития", - пояснил журналистам Кравцов.