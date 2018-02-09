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Около 30 вайнахских обычаев вошли в каталог нематериального культурного наследия Чечни

В стране Северный Кавказ
9 февраля, 17:17 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 9, февраля. /ТАСС

Для создания каталога сотрудники Центра народного творчества министерства культуры Чечни провели порядка 100 экспедиционных поездок в районы республики в 2017 году

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© Ираклий Чохонелидзе/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Около трех десятков сохранившихся у вайнахов традиций, в частности ритуалы ухаживания, суфийских духовных практик и прекращения кровной мести, включены в представленный учеными Чеченского государственного университета (ЧГУ) электронный каталог нематериального культурного наследия Чечни. Как рассказала ТАСС в пятницу профессор, заведующая кафедрой культурологии ЧГУ Тамара Мазаева, работа по сбору этнографического материала от местных жителей проходила в масштабах республики в течение всего 2017 года.

"Электронный каталог - это технология подачи объектов нематериального культурного наследия через тексты, аудио- и видеофайлы, ссылки на более ранние исследования... Вся информация фиксируется от конкретных людей как живая традиция, а не как реликт. Мы подготовили около 30 объектов чеченской культуры... Зафиксированы уникальные ценности, которыми народ может гордиться", - сказала Мазаева.

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Перечень объектов, отражающих в большей степени традиционную народную культуру чеченского народа, будет представлен и на чеченском языке. Среди них, например, институт ухаживания в целом и, в частности, молодежные посиделки "синкъерам", что в переводе с чеченского означает "радость души". При том, что молодых людей в Чечне зачастую женили родители, традиционный институт ухаживания существовал для того, чтобы семьи создавались по любви, без принуждения к браку.

Обряд прощения кровников в каталоге описан как эпическая мистерия. "Это актуально до сих пор, особенно для прощения людей, которые неосознанно совершили убийство, например в результате аварии. Традиция трансформировалась: если раньше просящий в прямом смысле падал лицом в грязь перед родственниками убитого, то сейчас такого нет. Но традиция прощения, хотя и в другой обрядовой форме, жива до сих пор", - пояснила профессор.

"Отдельное внимание заслуживают традиции, сопряженные с суфийскими ритуалами. В Турции всем известный обряд мевлеви - танец дервишей, занесен в список шедевров устного и нематериального культурного наследия в 2008 году. Сейчас эта визитная карточка страны является всего лишь представлением, а в чеченском обществе аналогичные ритуалы (зикры - прим. ТАСС) - это живая традиция", - сказала Мазаева.

Для создания каталога сотрудники Центра народного творчества министерства культуры Чечни в 2017 году провели порядка 100 экспедиционных поездок в районы республики, встречались с информаторами, прежде всего со старейшинами в селах и городах. В результате был накоплен полевой материал. Также велись консультации с известными в республике учеными-лингвистами, этнографами, фольклористами, языковедами, историками.

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