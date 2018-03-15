Жителям Ингушетии предложили обменять металлическую мелочь на банкноты

МАГАС, 15 марта. /ТАСС/. Первая в Ингушетии акция "День приема монеты от населения" проводится в республике 15-16 марта, в ходе которой все желающие могут обменять монеты на наличные купюры в отделениях государственных и коммерческих банков. Участники акции получат сувениры и 25-рублевые юбилейные монеты, выпущенные к ЧМ-2018, сообщила в четверг ТАСС ведущий эксперт отдела наличного денежного обращения Национального банка по Ингушетии Марет Оздоева.

"В Ингушетии с 15 по 16 марта впервые проходит акция "День приема монеты от населения", и все желающие могут без комиссии обменять мелочь на наличные купюры. Срок службы монет - 25-30 лет. Часто мелочь накапливается, лежит дома, а спустя время истекает срок службы, и эти деньги пропадают, а благодаря такой акции эти монеты попадут в обращение", - рассказала Оздоева.

По ее словам, акция проводится по инициативе Южного главного управления Банка России, и в регионе будет проходить в отделениях Сбербанка и Россельхозбанка.

"Всем, кто в дни акции обменяет мелочь на купюры, в отделениях банка будут дарить сувениры и 25-рублевые юбилейные монеты, выпущенные к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В зависимости от спроса населения, акция в республике может быть продлена. Итоги акции мы подведем вечером 16 марта", - добавила Оздоева.

В конце января этого года ЦБ РФ также выпустил буклеты с информацией о том, каким образом граждане могут распорядиться накопившейся мелочью. Гражданам предлагалось внести эти деньги на банковский счет или вклад, оплатить коммунальные услуги, услуги операторов связи и товары в магазинах.