Первый детсад открыли в микрорайоне Назрани, где живут вынужденные переселенцы из Чечни

МАГАС, 16 марта. /ТАСС/. Детский сад на 220 мест стал первым дошкольным учреждением в микрорайоне "Юбилейный" в Назрани, где расположены дома для вынужденных переселенцев из Чечни и расселенных жителей аварийных зданий, передает корреспондент ТАСС.

"В садике созданы все условия. Требованием федерального центра было, чтобы использовались материалы своих производителей. В садике, да и в открытой сегодня школе вся мебель наша, освещение состоит из энергосберегающих ламп нашего завода. Отопление и батареи - тоже с местного завода", - сказал на открытии объекта глава республики Юнус-Бек Евкуров.

Присутствовавший на открытии полпред президента России в СКФО Олег Белавенцев отметил, что на школу и детсад в "Юбилейном" государство выделило более 600 млн рублей. "Они израсходованы на наших детей, на наше будущее", - добавил полпред.

Детсад в "Юбилейном" на первом этапе примет детей от 3-6 лет. Позднее возможно создание до четырех ясельных групп. В здании есть кабинет изобразительных искусств, музыкальный и компьютерный классы, спортивный зал и просторная столовая.

В микрорайоне "Юбилейный" расположены дома на 1,2 тыс. квартир, 773 из которых предназначаются для вынужденных переселенцев из Чечни, еще 232 - для бывших жителей аварийных домов. В рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы в микрорайоне создается социальная инфраструктура. Во время боевых действий в Чечне в 1990-х годах в Ингушетию прибыли более 3 тыс. беженцев. Часть из них после завершения боевых действий не захотела возвращаться.