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В Малгобеке появится первый санаторно-курортный комплекс в 2020 году

В стране Северный Кавказ
29 марта, 12:12 UTC+3 МАГАС МАГАС 29, марта. /ТАСС

В новом комплексе в Ингушетии можно будет пройти полный курс различных лечебных процедур

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МАГАС, 29 марта. /ТАСС/. Первый санаторно-курортный комплекс стоимостью около 1 млрд рублей появится в городе воинской славы Малгобеке (Ингушетия) в 2020 году. Строительство новой здравницы будет вестись в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019-2025 годы", сообщила пресс-служба главы региона Юнус-Бека Евкурова.

"Сегодня оздоровительный туризм наравне с экстремальным, культурным и гастрономическим является одним из перспективных направлений в Ингушетии. Мы направили свои предложения по включению проекта санаторно-курортного комплекса в Малгобекском районе в новую ФЦП, которую разрабатывает Ростуризм, и наш проект был отобран", - приводит пресс-служба слова Евкурова.

Как сообщается, проект предполагается реализовать именно на территории Малгобекского района, где расположены источники лечебных и термальных вод. В новом комплексе можно будет пройти полный курс различных лечебных процедур, а также получить профилактические процедуры.

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