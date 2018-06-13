ФСК вложила 150 млн рублей в улучшение энергоснабжения южных районов Дагестана

МАХАЧАЛА, 13 июня. /ТАСС/. Федеральная сетевая компания (ФСК) завершила реконструкцию подстанции "Белиджи" в Дагестане, которая обеспечивает энергоснабжение южных районов республики, курортов Каспия, сообщили в среду в пресс-службе компании.

"На подстанции 110 кВ "Белиджи" в Республике Дагестан завершена реконструкция открытых распределительных устройств. Инвестиции в проект составили более 150 млн рублей. В результате работ повышена надежность энерготранзита между Россией и Азербайджаном, обеспечена возможность подключения новых линий электропередачи распределительных сетей Дагестана", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что в ходе реконструкции на распределительных устройствах подстанции установили10 современных элегазовых выключателей взамен устаревшего масляного оборудования, смонтировали новое комплектное распределительное устройство, которое позволит подключить две дополнительные линии 10 кВ.

"Все оборудование произведено в России", - добавили в пресс-службе.

Подстанция "Белиджи" была введена в строй в 1967 году. Она обеспечивает электроснабжение жителей южной части Дагестана, объектов РЖД, прилегающих районов Дагестана, а также работу межгосударственной ЛЭП 110 кВ "Белиджи - Ялама (Азербайджан)".