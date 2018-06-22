Строительство дороги до Кислых источников в КЧР может увеличить их посещаемость на 40%

ЧЕРКЕССК, 22 июня. /ТАСС/. Посещаемость Кислых источников в Урупском районе КЧР может увеличиться на 40% после строительства автодороги, которая соединит их с курортом "Архыз". На сегодняшний день источники в год посещают около 10 тыс. туристов, сообщил в пятницу министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР Анзор Эркенов на пресс-конференции по вопросам развития туристической отрасли региона, организованной ТАСС в Черкесске.

Ранее сообщалось, что строительство трассы Дукка-Пхия протяженностью 40 км начнется в 2019 году. Рядом с Кислыми источниками, в частности, также планируется строительство санаторно-курортного комплекса на 1,3 тыс. номеров с реабилитационным центром. Стоимость проекта оценивается в 9,57 млрд рублей, из федерального бюджета планируется получить 2,52 млрд рублей.

"Если сегодня минеральные источники воды в поселке Пхия в год посещают около 10 тыс. туристов, после завершения строительства автомобильной дороги, думаю, этот поток может вырасти на 40%. Мы работаем над повышением доступности и безопасности наших курортов и турмаршрутов, качества предоставляемых услуг. Эти вопросы в числе основных задач, обозначенных главой КЧР Рашидом Темрезовым", - сказал Эркенов.

Министр отметил, что в этом году завершается строительство современной автодороги к туркомплексу "Медовые водопады" в Малокарачаевском районе республики, который пользуется большой популярностью у туристов, отдыхающих на курортах Кавказских Минеральных Вод.

"Известно что 1,5 млн туристов посещают Кавказские Минеральные воды, ближайший объект туристической дестинации, который до сегодняшнего дня посещало минимум 20% туристов Кавминвод, - Медовые водопады. После введения в эксплуатацию дороги, думаю, уже 70% отдыхающих будут приезжать на наши водопады", - добавил Эркенов.

Сообщалось, что строительство дороги к туркомплексу "Медовые водопады", которое согласно плану должно было завершиться в конце 2018 года, идет с опережением графика. Ввод объекта ожидается в конце июля - в начале августа. Строительство автодороги было начато в 2017 году в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию туристско- рекреационного кластера "Эко-курорт Кавминводы" Карачаево-Черкесская Республика (субкластер "Медовые водопады")".