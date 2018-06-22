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Молодежный лагерь откроется в июле на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии

В стране Северный Кавказ
22 июня, 17:54 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 22, июня. /ТАСС

Он пройдет с 23 по 29 июля

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ЧЕРКЕССК, 22 июня. /ТАСС/. Студенческий летний лагерь организуют в этом году на всесезонном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии, сообщил в пятницу министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР Анзор Эркенов на пресс-конференции по вопросам развития туристической отрасли региона, организованной ТАСС в Черкесске.

"У нас задача по формированию курортов республики не только как горнолыжных, а сделать их всесезонными. Завтра на курорте стартует летняя программа, далее она будет насыщена событийными мероприятиями, одно из них - одноименный традиционный гражданский форум "Архыз-XXI". В июле на курорте также стартует летний студенческий фитнес лагерь", - сказал Эркенов.

Как уточнили ТАСС в минтуризма КЧР, молодежный лагерь "KATADZE-camp", который будет проводиться совместно с Уральским федеральным университетом, соберет в "Архызе" с 23 по 29 июля 150 студентов из разных регионов России.

"Идея проведения лагеря возникла после зимнего студенческого форума "Русско-Кавказская волна", организованного в феврале этого года в поселке Домбай нашим министерством совместно с Уральским федеральным университетом", - рассказали в ведомстве.

В программе лагеря - занятия спортом, изучение английского языка, а также курсы по Simple digital и Networking, которые позволят определить траекторию роста и выбрать профессию будущего. Каждый участник сам определит, на что он сделает основной упор.

Те, кто выберут спортивное направление, будут, в частности, участвовать в марафоне, предполагающем ежедневные тренировки и контроль тренера. Тем, кто решил повысить свой уровень английского языка, станут доступны вебинары от специалистов Кембриджского центра, которые позволят познакомиться со структурой сдачи кембриджского экзамена и подготовиться к основной программе. У студентов будет также возможность познакомиться с культурой народов КЧР и достопримечательностями республики.

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