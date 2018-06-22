Более 2 тысяч человек приняли участие в акции "Свеча памяти" в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 22 июня. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. человек приняли участие во всероссийской акции "Свеча памяти", которая в течение двух дней проходила на территории нескольких муниципалитетов Дагестана, сообщил ТАСС директор регионального отделения "Волонтеры Победы" Магомед Гусейханов.

"Всероссийская акция "Свеча памяти", посвященная 77-летней годовщине вторжения фашистов в Советский Союз, прошла в Дагестане в течение двух дней - 21 и 22 июня. Акция началась накануне вечером на центральной площади Махачкалы и завершилась сегодня в Дахадаевском районе республики. Всего участниками мероприятия стали более 2 тыс. человек", - сказал Гусейханов.

По его словам, акция стартовала с разворачивания копии Знамени Победы на главной площади столицы республики. "Оттуда участники колонной прошли в парк Ленинского комсомола, где состоялось возложение цветов к памятнику Воину-освободителю. После собравшиеся сложили из свеч число 77 и почтили минутой молчания всех погибших в годы войны", - отметил собеседник агентства.

"Завершилась акция в районном центре Дахадаевского района - селе Уркарах, где участники у Вечного огня выстроились в слово "Помним". В акции принимали участие юнармейцы, кадеты, студенты, депутаты, представители ОНФ, молодежных общественных организаций", - отметил собеседник агентства.

По словам Гусейханова, каждый житель страны должен помнить эту дату.

"22 июня 1941 года - это день, когда началась страшная война, унесшая жизни миллионов наших граждан, и мы проводим эту акцию ежегодно, чтобы почтить память своих предков", - заключил директор регионального отделения "Волонтеры Победы". В акции приняли участие врио главы Дагестана Владимир Васильев, руководитель администрации главы и правительства региона Владимир Иванов, первый вице-премьер республики Анатолий Карибов с представителями парламента республики, министерств, ведомств, духовенства. Кроме того, в мероприятии приняли участие представители Совета ветеранов, Общероссийского народного фронта, вузов, ссузов, спортивных и общеобразовательных школ, молодежных движений "Волонтеры Победы", "Юнармия".

Всероссийская патриотическая акция "Свеча памяти" проходит во всех регионах страны. Ее организаторами выступают участники движения "Волонтеры Победы". В Дагестане ее организаторами вместе с движением "Волонтеры Победы" выступило министерство по делам молодежи республики совместно с Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы и администрации муниципалитетов.