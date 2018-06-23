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Летний сезон на курорте "Архыз" в КЧР откроется фестивалем парапланеристов

В стране Северный Кавказ
23 июня, 1:00 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 23, июня. /ТАСС

Также предусмотрена насыщенная культурно-развлекательная программа, сообщил министр туризма, курортов и молодежной политики республики Анзор Эркенов

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ЧЕРКЕССК, 23 июня. /ТАСС/. Летняя программа на всесезонном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии стартует в субботу открытием палаточных городков и фестивалем парапланеристов, сообщил журналистам министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР Анзор Эркенов.

"На открытие летнего сезона запланировано очень красивое мероприятие - фестиваль парапланеристов. Кроме того, предусмотрена насыщенная культурно-развлекательная программа, будет представлена кухня народов Карачаево-Черкесии", - сказал Эркенов, отметив, что в течение лета программа будет дополняться событийными мероприятиями.

Как сообщили в пресс-службе компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК), под управлением которой находится курорт, летом на "Архызе" будут работать веревочный парк, бассейн с зоной для загара, конные прокаты, спортивные и детские игровые площадки, зоны барбекю и зоны для игры в мини-гольф. Для туристов в рамках летней программы отдыха будут также доступны полеты на параплане. Ранее сообщалось, что договоренность об организации полетов на курорте была достигнута по итогам переговоров представителей компании КСК и спортивного клуба сверхлегкой авиации "Сочи-парапланеризм" при ДОСААФ России.

По данным КСК, в летнем сезоне на курорте "Архыз" будут работать два подъемника в туристической деревне Романтик - кресельный "Спутник" и гондольный "Млечный путь", поднимающий туристов к смотровой площадке на высоте 2240 м, работает ски-пасс. В зимнем сезоне 2017-2018 годов курорт принял более 190 тыс. туристов несмотря на то, что из-за теплой погоды и недостаточного количества снега трассы для катания были открыты только в конце декабря. 3 января 2018 года, в период новогодних праздников, установлен абсолютный рекорд посещаемости - 5340 туристов на канатных дорогах.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - сейчас работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе более 14 км горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа общей пропускной способностью 6,6 тыс. человек в час, системы искусственного снегообразования и освещения склонов для горнолыжных трасс.

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