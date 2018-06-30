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Северная Осетия разработает законопроект по обязательному изучению родного языка

В стране Северный Кавказ
30 июня, 16:22 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 30, июня. /ТАСС

Как сообщил глава республики Вячеслав Битаров, власти региона также будут ходатайствовать перед Госдумой, чтобы при принятии нового закона о добровольном изучении языков учитывалось мнение регионов

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ВЛАДИКАВКАЗ, 30 июня. /ТАСС/. Власти Северной Осетии разработают законопроект по обязательному изучению осетинского языка. Об этом сообщил глава республики Вячеслав Битаров на встрече с молодежью.

"Я неоднократно озвучивал свою позицию. Стыдно будучи осетином не изучать родной язык. И какой бы закон не был принят, мы разработаем законопроект, который обяжет изучать свой родной язык", - сказал Битаров.

По его словам, также власти республики будут ходатайствовать перед Госдумой, чтобы при принятии нового закона о добровольном изучении языков учитывалось мнение регионов.

Критика законопроекта

В апреле текущего года группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение поправки в федеральный закон об образовании, которыми предлагалось сделать дисциплиной по выбору изучение в школах родного языка, относящегося к языкам народов России.

Как отмечают авторы, "преподавание и изучение государственных языков республик РФ осуществляется на добровольной основе и не может осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации".

Кроме того, по мнению разработчиков, родители имеют право выбирать с учетом мнения ребенка формы получения образования, формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык обучения и воспитания, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность, включая родной язык из числа языков народов РФ и государственный язык республик РФ.

Несколько национальных республик, в частности, Татарстан и Башкирия, выступили с критикой этого законопроекта. Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что необходимо прийти к компромиссу с профильным министерством в вопросе изучения родных языков в школах. Депутаты Госсовета Татарстана приняли обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину по поводу поправок в закон об образовании в РФ, предложив закрепить в федеральных государственных образовательных стандартах обязательность изучения государственных языков республик.

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