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Владикавказский филиал Мариинки представит в Петербурге премьеры оперы и балета

В стране Северный Кавказ
2 июля, 20:52 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 2, июля. /ТАСС

Труппа театра представит премьеру балета "Портрет Дориана Грея" и оперу "Коста" Христофора Плиева

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ВЛАДИКАВКАЗ, 2 июля. /ТАСС/. Труппа филиала Мариинского театра в Северной Осетии - Алании - Национального государственного театра оперы и балета республики выступит на фестивале "Звезды белых ночей". Об этом сообщила пресс-служба филиала.

"Труппа театра представит петербургскому зрителю и гостям фестиваля две свои недавние творческие работы - премьеры балета "Портрет Дориана Грея" и оперы "Коста" Христофора Плиева", - говорится в сообщении.

Премьера балета "Портрет Дориана Грея" состоится в концертном зале Мариинского театра 10 июля. Режиссером хореографической трактовки романа Оскара Уайльда является Валерий Суанов. Опера "Коста" с участием солистов оперы и хора филиала Мариинки во Владикавказе, солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и артистов Дигорского государственного драматического театра будет представлена 11 июля на исторической сцене Мариинского театра. Инициатор обеих постановок - народная артистка России Лариса Гергиева.

Международный музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" - один из самых масштабных международных музыкальных форумов. Фестиваль занимает значительное место в культурной жизни России, входя в десятку лучших фестивалей мира. За 26 лет своего существования его временные рамки расширились с 10 дней до двух месяцев, на протяжении которых на сцену Мариинского театра выходят представители музыкальной элиты России и мира.

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