Аэростат в виде красного сердца поднял молодоженов на фестивале в Железноводске

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 7 июля. /ТАСС/. Фестиваль аэростатов "Любовь и верность" в честь Дня памяти святых Петра и Февронии состоялся в субботу в Железноводске в рамках патриотической акции Минобороны России "Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации - твой выбор". В нем приняли участие пять воздушных шаров, один из которых был в форме сердца, а другой - аэростат "Россия" объемом 400 кубометров, передает корреспондент ТАСС.

"Мы посвятим этот фестиваль замечательному семейному празднику. <…> Также сегодня будет подъем воздушного шара в форме сердца на озере Карас в поселке Иноземцево, где проходит большой семейный праздник, будут полеты и завтра", - рассказал ТАСС президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталий Ненашев.

В честь праздника на сцене фестиваля провели торжественное бракосочетание. А свадебный букет счастливая невеста бросала из корзины воздушного шара. "Жители Ставрополя Артем Лесняк и Татьяна Александрова сегодня окажутся в буквальном смысле на седьмом небе и совершат свое первое путешествие на замечательном воздушном шаре в форме сердца", - рассказала и. о. начальника ЗАГС Железноводска Елена Константинова.

Также в рамках фестиваля состоялся первый в регионе старт гигантского воздушного шара "Россия", на котором Виталий Ненашев 6 мая уже совершил рекордный перелет через Керченский пролив и теперь планирует полеты. "В ближайших планах - две тренировки с подъемом на высоту до 7 тыс. м, а с 23 июля по 2 августа мы планируем тоже рекордный перелет через Эльбрус", - рассказал он.

По данным Северо-Кавказстата, на Ставрополье ежегодно более 70 семейных пар, проживших в браке более 25 лет, награждаются медалью "За любовь и верность". В 2018 году участниками регионального этапа Всероссийского конкурса "Семья года" стали 53 семьи со своей историей, традициями, опытом и успехами.

Согласно микропереписи населения 2015 года, почти 60% жителей Ставрополья в возрасте 16 лет и более состоят в браке. В 2017 году было зарегистрировано 16,9 тыс. браков, что на 5,5% больше предыдущего года, а число разводов снизилось на 1,9%. В январе - мае 2018 года заключено 4,5 тыс. браков.