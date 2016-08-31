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СК и прокуратура проводят проверку по факту схода грузового вагона в Красноярском крае

Сибирь
31 августа, 10:40 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 31, августа. /ТАСС
Задержка движения двух грузовых поездов составила 1 час 23 минуты, в 13:09 мск маневровым тепловозом сошедший вагон поднят, сообщили в областной прокуратуре
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© Михаил Соколов/ТАСС, архив

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Следственные органы и транспортная прокуратура проводят проверку по факту схода колесной пары грузового вагона на перегоне станций Суслово - Предметкино Красноярской железной дороги. Об этом сообщила в среду пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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"30 августа в 10:30 мск на перегоне станций Суслово - Предметкино Красноярской железной дороги произошел сход одной колесной пары третьего вагона с хвоста грузового поезда. Задержка движения двух грузовых поездов составила 1 час 23 минуты. В 13:09 мск маневровым тепловозом сошедший вагон поднят", - сказали в прокуратуре.

По данному факту Ачинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта. Причина происшествия и ущерб устанавливаются.

Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России организована доследственная проверка. Предварительно установлено, что в результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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