СК и прокуратура проводят проверку по факту схода грузового вагона в Красноярском крае

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НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Следственные органы и транспортная прокуратура проводят проверку по факту схода колесной пары грузового вагона на перегоне станций Суслово - Предметкино Красноярской железной дороги. Об этом сообщила в среду пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"30 августа в 10:30 мск на перегоне станций Суслово - Предметкино Красноярской железной дороги произошел сход одной колесной пары третьего вагона с хвоста грузового поезда. Задержка движения двух грузовых поездов составила 1 час 23 минуты. В 13:09 мск маневровым тепловозом сошедший вагон поднят", - сказали в прокуратуре.
По данному факту Ачинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта. Причина происшествия и ущерб устанавливаются.
Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России организована доследственная проверка. Предварительно установлено, что в результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.