Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые нашли в Сибири множество костей древних черепах и сухопутных крокодилов

Сибирь
2 сентября, 10:31 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 2, сентября. /ТАСС
Обнаруженные кости крокодилов относятся к достаточно изученным родам: киязух и тагарозух
Материал из 1 страницы

ТОМСК, 2 сентября. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) обнаружили большое количество костей черепах и сухопутных крокодилов эпохи раннего мела (около 100 млн лет назад) в бассейне реки Большой Кемчуг в Красноярском крае, сообщил ТАСС сотрудник лаборатории континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя вуза Степан Иванцов.

23 августа Новости Урала
Уральские рыбаки на Ямале нашли окаменелость, похожую на голову динозавра

"В августе нами были найдены остатки порядка 40 мезозойских млекопитающих - это не так часто случается. Подобрался неплохой материал по стегозаврам, зубы разнообразных зауроподов - крупных растительноядных динозавров - раньше их там не находили, а также по хищным динозаврам - тероподам. И найдено много материала по водным черепахам и крокодилам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возможно, обнаружен новый вид или даже род черепах. "Остатки достаточно фрагментарны, и пока сложно делать вывод, новый это род, или уже известный киргиземис, который был описан в Киргизии, и это просто широкий ареал этого вида - от Западной Сибири и Киргизии", - заметил ученый.

Обнаруженные кости крокодилов относятся к достаточно изученным родам: киязух и тагарозух. "Это крокодилы длиной около метра, они вели сухопутный образ жизни и питались мелкими животными", - пояснил Иванцов.

В бассейне Большого Кемчуга найдено множество остатков различных древних позвоночных - как крупных, так и небольших. "Условия осадконакопления на данной территории позволили сохраниться костям. По условиям захоронения можно сказать, что они погибали не в месте захоронения. Это отложения постоянного водотока достаточно крупной реки, и в этом месте была некая "ловушка", которая их аккумулировала", - добавил он.

Теперь ученые намерены изучить находки в лабораторных условиях. Палеонтолог отметил, что исследование позвоночных дает представление об эволюции древних животных и климате того времени. "В прикладном плане это делается для уточнения геологического строения данной территории - возраста пород, например, а это косвенно связано с прогнозированием полезных ископаемых", - добавил собеседник.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в Красноярск
5
Власти Новосибирской области наградили победителей и призеров Олимпиады - жителей региона
8
Фестиваль "Праздник топора": как плотники создавали столярные произведения искусства
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Подмосковье задержаны 49 участников этнической преступной группы
2
Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии
3
Путин: пересмотр итогов Второй мировой войны приведет к "вскрытию ящика Пандоры"
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Глава МЧС по Приморью погиб при спасении людей
6
Верховный суд отменил решение Мосгорсуда о ликвидации движения "СтопХам"
7
Путин в интервью Bloomberg назвал ключевой проблему мирного договора с Японией
Темы дня
Реклама