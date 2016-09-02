Ученые нашли в Сибири множество костей древних черепах и сухопутных крокодилов

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ТОМСК, 2 сентября. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) обнаружили большое количество костей черепах и сухопутных крокодилов эпохи раннего мела (около 100 млн лет назад) в бассейне реки Большой Кемчуг в Красноярском крае, сообщил ТАСС сотрудник лаборатории континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя вуза Степан Иванцов.
"В августе нами были найдены остатки порядка 40 мезозойских млекопитающих - это не так часто случается. Подобрался неплохой материал по стегозаврам, зубы разнообразных зауроподов - крупных растительноядных динозавров - раньше их там не находили, а также по хищным динозаврам - тероподам. И найдено много материала по водным черепахам и крокодилам", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возможно, обнаружен новый вид или даже род черепах. "Остатки достаточно фрагментарны, и пока сложно делать вывод, новый это род, или уже известный киргиземис, который был описан в Киргизии, и это просто широкий ареал этого вида - от Западной Сибири и Киргизии", - заметил ученый.
Обнаруженные кости крокодилов относятся к достаточно изученным родам: киязух и тагарозух. "Это крокодилы длиной около метра, они вели сухопутный образ жизни и питались мелкими животными", - пояснил Иванцов.
В бассейне Большого Кемчуга найдено множество остатков различных древних позвоночных - как крупных, так и небольших. "Условия осадконакопления на данной территории позволили сохраниться костям. По условиям захоронения можно сказать, что они погибали не в месте захоронения. Это отложения постоянного водотока достаточно крупной реки, и в этом месте была некая "ловушка", которая их аккумулировала", - добавил он.
Теперь ученые намерены изучить находки в лабораторных условиях. Палеонтолог отметил, что исследование позвоночных дает представление об эволюции древних животных и климате того времени. "В прикладном плане это делается для уточнения геологического строения данной территории - возраста пород, например, а это косвенно связано с прогнозированием полезных ископаемых", - добавил собеседник.