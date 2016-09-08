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Эксперты: до 90% новосибирских застройщиков могут заморозить объекты

Сибирь
8 сентября, 15:10 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 8, сентября. /ТАСС
Спрос на строящееся жилье в целом с начала года снизился на 24%, но динамика нарастает
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© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Специалисты Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) провели исследование строительного рынка региона, сделав вывод, что до 90% проверенных ими компаний находятся на грани банкротства. Эксперты рынка чуть более оптимистичны, по их мнению, не смогут достроить свои объекты около 40% застройщиков.

"Предложение падает, но спрос падает еще быстрее, и что очень плохо, падают реальные доходы населения, растет закредитованность и более того, за последние два квартала не уменьшается практически количество новых домов. Многие застройщики и не скрывают, что начинают новые дома для того, чтобы достроить предыдущие. Поэтому, с моей точки зрения, конечно не 90%, но процентов 40 застройщиков заморозят свои объекты", - сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

По его словам, спрос на строящееся жилье в целом с начала года снизился на 24%, но динамика нарастает - во втором квартале 2016 года падение составило уже 32%, а в июле - 37%. Николаев добавил, что из тех 400 домов, которые строятся в регионе в настоящее время, примерно 140 по плану ужу должны быть сданы: большая часть в 2015 году и 22 дома еще до 2009 года. "Ситуация не сказать, что катастрофическая, но очень тревожная, и то что сделали в НГУЭУ - это первая ласточка, и я думаю областная администрация и мэрия должны на это обратить внимание. Эта работа требует более тщательной проработки, потому что количество обманутых дольщиков не уменьшится", - сказал аналитик.

С ним согласилась директор представительства НО "Потребительское общество взаимного страхования застройщиков" в Новосибирской области Лариса Гильмутдинова. "Возможно, да, 40%. Ситуация не катастрофическая, но очень серьезная. По данным Министерства строительства РФ, количество банкротств застройщиков в этом году возросло вдвое и достигло по всей РФ порядка 1,5 тысячи. Не исключением является и наша область", - сказал она.

Исследование, проведенное доцентами и студентами кафедры инновационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета НГУЭУ, показало, что бухгалтерская отчетность лишь 10% исследуемых компаний демонстрирует стабильное финансовое состояние и низкую вероятность банкротства. Для анализа были отобраны 40 строительных компаний, но, вопреки законодательству о раскрытии информации, отчетность в вуз предоставили только 21 из них. "Исследование показало, что строительная отрасль находится в плохом финансовом состоянии и многие застройщики близки к банкротству", - сообщила доцент кафедры Ольга Щербак.

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