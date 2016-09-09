Два сотрудника мэрии Омска задержаны при получении крупной взятки

ОМСК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Петров/. Два сотрудника департамента имущественных отношений администрации города Омска задержаны при получении крупной взятки от предпринимателя, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Омской области.

"Подозреваемые, действуя в составе организованной группы лиц, в августе, сентябре 2016 года получили от предпринимателя в виде взятки денежные средства в общей сумме 650 тысяч рублей за совершение незаконных действий по продлению договора аренды земельного участка. После передачи последней части денежных средств подозреваемые были задержаны с поличным", - отметили в ведомстве.

По информации следствия, уголовное дело в отношении двух действующих сотрудников и двух бывших сотрудников департамента имущественных отношений возбуждено по материалам, представленным управлением МВД России по Омской области. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере организованной группой лиц").

"В настоящее время в департаменте имущественных отношений и по месту жительства подозреваемых проведены обыски, изъята документация, представляющая интерес для следствия, а также денежные средства, являвшиеся предметом взятки. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения", - уточнили в пресс-службе.

В связи с задержанием своих сотрудников мэрия Омска заявила, что "указанным событиям предшествовало обращение администрации города в правоохранительные органы о возможных злоупотреблениях в данной сфере". "Администрацией города Омска проводится последовательная и системная работа по наведению порядка и повышению прозрачности деятельности всех структурных подразделений, в том числе и департамента имущественных отношений, в котором недавно проведена замена руководства, - сказали в мэрии. - Непримиримая борьба с любыми фактами проявления коррупции вместе с правоохранительными органами продолжится и впредь".

8 июня этого года к 5,5 годам лишения за незаконную торговлю земельными участками в 2008-2012 годах был приговорен бывший руководитель департамента имущественных отношений администрации Омска, а затем первый вице-губернатор Омской области Юрий Гамбург. Бывший первый заместитель департамента и "правая рука" Гамбурга Вадим Меренков уже 2 года находится в международном розыске. О какой-либо связи их дел с нынешними уголовными делами в сообщении следственного управления не говорится.