Томские палеонтологи нашли в Сибири обиталище мини-динозавров

ТОМСК, 12 сентября. /ТАСС/. Палеонтологи Томского госуниверситета (ТГУ) обнаружили в районе реки Большой Кемчуг на территории Красноярского края множество костей небольших динозавров высотой до 1 м. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

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"Есть предположение, что в раннем мелу (около 100 млн лет назад) на юго-востоке Западной Сибири существовал какой- то доминирующий вид крупных хищных динозавров, возможно, аллозавр или крупный дромеозаврид, высотой до трех метров. Хотелось найти подтверждение их существования, но в этом году нам попадались остатки исключительно мелких животных, высотой до метра", - привели в пресс-службе слова сотрудника лаборатории континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ТГУ Степана Иванцова.

В связи с этим у ученых возникло две гипотезы. "Либо они нашли место обитания мелких хищных динозавров, либо именно там древние ящеры выводили своих детенышей, и палеонтологам попались окаменелые кости совсем молодых особей", - отметили в ТГУ.

Кроме того, из найденных остатков особый интерес представляют хвостовой шип стегозавра и его зубы. "Особенностью этого семейства травоядных ящеров было наличие костяных пластин на спине и двух пар шипов на хвосте. В районе местонахождения Большой Кемчуг-4 это семейство оказалось доминирующим, что нехарактерно для нижнемеловых отложений юго-востока Западной Сибири", - отметил Иванцов.

Также, по словам ученого, на территории современной Западной Сибири гораздо чаще встречаются остатки пситтакозавров - рогатых динозавров, живших 100-130 млн лет назад. Среди находок палеонтологов также есть остатки хищных ящеров, но идентифицировать их в полевых условиях оказалось практически невозможно. Изучением этого материала исследователи будут заниматься в лабораторных условиях.

Изучение редких находок поможет исследователям больше узнать об эволюции этих животных и особенностях их строения.