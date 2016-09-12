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"Алису в стране чудес" впервые перевели на алтайский язык

Сибирь
12 сентября, 15:59 UTC+3 ГОРНО-АЛТАЙСК ГОРНО-АЛТАЙСК 12, сентября. /ТАСС
Сейчас в России готовится еще один перевод "Алисы" - переводчик Магомет Геккиев из Кабардино-Балкарии переводит сказку на балкарский язык
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© Правительство Республики Алтай

ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 сентября. /ТАСС/. Литератор из Республики Алтай, главный редактор регионального детского журнала Кулер Тепуков перевел на алтайский язык книгу Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". В начале сентября сказка была выпущена в Лондоне в честь 150-летия первого издания произведения, в понедельник первые 10 авторских экземпляров прибыли в регион, сообщил корреспонденту ТАСС переводчик.

"Мне пришли авторские 10 экземпляров, четыре из них я подарю нашей детской республиканской библиотеке. В Англии это издание будет храниться в Лондонской библиотеке, вопросы по авторским правам решаются также через заказчиков книги. Я бы хотел, чтобы эта книга была в школах, других библиотеках Алтая, издатели меня спрашивают, сколько у нас детских библиотек - я им отправил информацию, будем решать вопрос", - сказал Тепуков.

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По словам литератора, предложение перевести самую известную книгу Кэрролла на алтайский язык поступило от зарубежного редактора Виктора Фета, россиянина, 30 лет назад переехавшего за границу и изучавшего тюркские языки. С конца 2015 года Тепуков работал над переводом на общественных началах.

"В основном переводы "Алисы" опираются на русский перевод Нины Демуровой, книгу переводил с русского на алтайский, однако заказчики при переводе попросили использовать прямые, не книжные переводы на русский, там сложная система каламбуров, и не все точно доносят смысл. Также были сложности с названиями рыб - например, на Алтае трески нет, и названия нет, мы использовали названия своих, алтайских рыб с разрешения издателя", - рассказал Тепуков.

По словам Тепукова, сейчас в РФ готовится еще один перевод "Алисы" - его коллега переводчик Магомет Геккиев из Кабардино-Балкарии переводит сказку на балкарский язык - он дошел до девятой главы, ему осталось еще три.

Кулер Тепуков в 1976 году окончил Московский литинститут, с 1990 года является главным редактором детского регионального журнала "Солоны". Он автор многих детских книг на алтайском и русском языках, его произведения входят в школьные учебники и пособия для дошкольных учреждений, переведены на языки народов РФ и мира - на турецкий, балкарский, туркменский, азербайджанский, киргизский и украинский. Тепуков также перевел на алтайский язык сказки народов мира и произведения Марка Твена, Мориса Карема, Даниила Хармса, Григория Остера.

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