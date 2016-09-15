Жилищный сертификат на 3,5 млн руб. получила семья в Бурятии

"Серебряный Лучник" готов поддержать двусторонние инициативыНовости партнеров 15 сентября, 15:49
Самолету "Грозный авиа", заблокированному в аэропорту Воронежа, разрешили вылетПроисшествия 15 сентября, 15:47
Путин: РФ должна быть готова к конкуренции с соседними странами в транспортировке грузовЭкономика и бизнес 15 сентября, 15:35
Принц Чарльз сбил на автомобиле оленяПроисшествия 15 сентября, 15:35
Экс-глава таможни Внукова объявлен в международный розыскПроисшествия 15 сентября, 15:28
Силуанов: заседание МВФ по траншу Украине было поспешнымЭкономика и бизнес 15 сентября, 15:26
На Чебаркульском полигоне в Челябинской области утонул танкПроисшествия 15 сентября, 15:19
Путин: все транспортные проблемы в городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, должны быть решеныСпорт 15 сентября, 15:11
Глава Федерации тяжелой атлетики России Сергей Сырцов подал в отставкуСпорт 15 сентября, 15:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УЛАН-УДЭ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Семья Фалеевых из Бурятии получила жилищный сертификат на 3,5 млн рублей после рождения тройни. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
"В семье Фалеевых одновременно родились Матвей, Богдан и Диана. В связи с этим событием глава Бурятии Вячеслав Наговицын вручил теперь уже многодетным родителям жилищный сертификат на сумму более 3,5 млн рублей", - отметили в пресс-службе.
Право на жилищный сертификат имеют семьи, в которых рождается тройня, оно закреплено республиканским законом. Обращаясь к будущим новоселам, Наговицын заметил, возможно, это не последняя их квартира, "поскольку есть еще один закон, который говорит о том, что при наличии шести и более детей можно получить еще одну субсидию".
Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий предоставляется в Бурятии семьям с шестью и более детьми, а также семьям, где рождается тройня. "С 2011 года такая выплата за счет средств республиканского бюджета предоставлена 179 семьям", - уточнили в пресс-службе, добавив, что многодетным семьям, имеющим трех и более детей, предоставляются также земельные участки. За последние годы их получили более 3 тыс. семей. Республиканский материнский капитал в размере 50 тыс. рублей выплачен 9,5 тыс. семей.