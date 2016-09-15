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Жилищный сертификат на 3,5 млн руб. получила семья в Бурятии

Сибирь
15 сентября, 14:50 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова
Право на жилищный сертификат имеют семьи, в которых рождается тройня, оно закреплено республиканским законом
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© Пресс-служба Главы Республики Бурятия

УЛАН-УДЭ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Семья Фалеевых из Бурятии получила жилищный сертификат на 3,5 млн рублей после рождения тройни. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В семье Фалеевых одновременно родились Матвей, Богдан и Диана. В связи с этим событием глава Бурятии Вячеслав Наговицын вручил теперь уже многодетным родителям жилищный сертификат на сумму более 3,5 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Право на жилищный сертификат имеют семьи, в которых рождается тройня, оно закреплено республиканским законом. Обращаясь к будущим новоселам, Наговицын заметил, возможно, это не последняя их квартира, "поскольку есть еще один закон, который говорит о том, что при наличии шести и более детей можно получить еще одну субсидию".

Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий предоставляется в Бурятии семьям с шестью и более детьми, а также семьям, где рождается тройня. "С 2011 года такая выплата за счет средств республиканского бюджета предоставлена 179 семьям", - уточнили в пресс-службе, добавив, что многодетным семьям, имеющим трех и более детей, предоставляются также земельные участки. За последние годы их получили более 3 тыс. семей. Республиканский материнский капитал в размере 50 тыс. рублей выплачен 9,5 тыс. семей.

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