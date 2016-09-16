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Иркутские власти обещают к 2018 году достроить школу на родине Валентина Распутина

Сибирь
16 сентября, 8:51 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 16, сентября. /ТАСС
Сейчас учебное учреждение находится в аварийном состоянии
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ИРКУТСК, 16 сентября. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пообещал к 2018 году достроить школу на родине писателя Валентина Распутина в селе Усть-Уда, где возведение нового здания началось 9 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства по итогам рабочей поездки главы региона в район.

"Мы будем содействовать тому, чтобы у подрядчика не было проблем с финансированием, с организацией строительного процесса. Главное, чтобы он смог выполнить взятые на себя обязательства, и в Усть-Уде наконец-то появилась современная школа, соответствующая статусу родины писателя Валентина Распутина", - приводят в пресс-службе слова губернатора.

Как рассказали в пресс-службе, старой деревянной школе в Усть-Уде без малого 55 лет. "Сергей Левченко лично убедился, что она находится в аварийном состоянии. Строительство нового здания началось девять лет назад, процесс неоднократно приостанавливался из-за отсутствия стабильного финансирования", - отметили в облправительстве. В 2013 году иркутские власти расторгли госконтракт с прежним подрядчиком: выяснилось, что объем выполненных им работ составил всего 10% от предусмотренных контрактом, а их качество оказалось таково, что ряд конструкций пришлось просто демонтировать из соображений безопасности.

"Государственный контракт с новой подрядной организацией заключен в сентябре этого года, в ближайшие дни строители готовы приступить к работам", - уточнили в пресс-службе. В ближайшее время ученикам придется покинуть и старое деревянное здание школы, поскольку строителям нужно будет начать его демонтаж - оно расположено вплотную в развернувшейся стройке. На это время классы разместят по нескольким помещениям в поселке.

На данный момент проект по строительству школы на 520 мест включен в областную программу по развитию сельского хозяйства. На возобновление строительства усть-удинской школы в этом году из региональной казны было выделено 13,7 млн рублей, из федерального бюджета - 13,7 млн рублей. Затем на завершение строительства потребуется финансирование в общем объеме около 313,8 млн рублей.

Усть-Уда - райцентр, поселок городского типа, основанный в 1962 году для размещения населения, эвакуированного при заполнении Братского водохранилища на Ангаре. Родина писателя, публициста Валентина Распутина (1937-2015).

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Распутин, Валентин Григорьевич
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