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Генеральный директор Новосибирской филармонии уволена со своего поста

Сибирь
19 сентября, 13:12 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова
Министр культуры региона Игорь Решетников заявил, что Татьяна Людмилина не смогла наладить отношения с коллективом
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© Евгений Курсков/ТАСС, архив

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников уволил с поста генерального директора филармонии Татьяну Людмилину. Об этом сообщила Людмилина на брифинге журналистам.

"В понедельник я была ознакомлена министром культуры Новосибирской области о том, что с сегодняшнего дня со мной прекращен трудовой договор. Ситуация для меня это более чем неожиданная, беседовали 30 минут и на мой вопрос: с чем это связано, я не получила никакого ответа", - рассказала Людмилина. Она добавила, что Решетников упрекнул ее в том, что "многим в филармонии она не нравится" и в том, что она устроила из филармонии "отдельное государство", а свое решение министр согласовал с уполномоченным по правам человека Новосибирской области.

Людмилина напомнила, что за 2,5 года с тех пор, как она приступила к своим обязанностям в филармонии, значительно увеличились показания филармонии: количество концертов, в разы увеличилась сумма доходов от собственной деятельности. "Без единого государственного рубля проводятся большие гастрольные поездки, мы отремонтировали без государственной помощи камерный зал филармонии, улучшили акустические возможности концертного зала. Сотрудникам филармонии выплачивались премии из собственных доходов учреждения, заложили базу для 80-летия филармонии, для всех фестивалей", - подчеркнула Людмилина. Она отметила, что не подписала бумагу об увольнении.

В свою очередь, министр культуры Игорь Решетников заявил, что решение об увольнении связано с тем, что Людмилина не смогла наладить отношения с коллективом филармонии. "Это мое решение, без объяснения причин, в связи с тем, что уже год коллектив будоражится и не успокаивается, это влияет и на творческий процесс, и на развитие филармонии, и на взаимоотношение с другими концертными организациями", - пояснил он в беседе с ТАСС. Министр добавил, что Людмилина зарекомендовала себя как хороший театральный менеджер, но "филармония - это не ее, здесь нужен человек с музыкальным образованием, потому что понимание всех 20 творческих коллективов - это сложный процесс".

Татьяна Людмилина была назначена руководителем филармонии в начале 2014 года, предыдущим министром культуры Василием Кузиным. Вскоре в СМИ было опубликовано открытое письмо, подпись под которым поставили 172 сотрудника филармонии, в том числе ее худрук Владимир Калужский, они обвинили Людмилину в некомпетентности и хамском обращении с коллективом.

Заслуженный работник культуры России, исполнительный директор Международного Рождественского фестиваля искусств в Новосибирске, Татьяна Людмилина окончила новосибирский пединститут и Сибирскую академию госслужбы, работала заместителем директора в театре оперы и балета, и директором театра "Глобус".

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