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В Красноярске осужден мужчина, прошедший обучение в лагере ИГ в Сирии

Сибирь
21 сентября, 12:03 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, сентября. /ТАСС
Он приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строго режима
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КРАСНОЯРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Мужчина, прошедший обучение в лагере группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, приговорен в Красноярске к восьми годам лишения свободы в колонии строго режима, сообщили в Красноярском гарнизонном военном суде.

"Гражданин С. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 205.3 УК РФ, и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, без штрафа", - сказали в суде.

Слушание дела проходило в помещении Красноярского гарнизонного военного суда выездной сессией Приволжского окружного военного суда. Мужчина с декабря 2013-го по февраль 2014 года проходил обучение в лагере незаконного вооруженного формирования в Сирии. "Где в том числе приобретал знания, практические умения и навыки обращения с оружием в целях последующего участия на территории Сирии в вооруженном формировании ИГ", - отметили в суде.

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