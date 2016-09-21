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Новосибирские ученые разрабатывают квантовый компьютер на основе холодных атомов

Сибирь
21 сентября, 12:09 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, сентября. /ТАСС
Суть технологии заключается в охлаждении атомов с помощью лазерного луча до температуры, близкой к абсолютному нулю
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НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Специалисты сибирского отделения РАН и Новосибирского государственного университета (НГУ) намерены создать квантовый компьютер, основой которого станут атомы, охлажденные почти до абсолютного нуля, сообщил в среду старший научный сотрудник лаборатории физики элементной базы квантовых вычислений и квантовых коммуникаций физического факультета НГУ Илья Бетеров.

"Мы решили, что холодные атомы - это перспективно для реализации квантового компьютера. Их можно изолировать от внешнего окружения, взаимодействием таких атомов можно управлять, мы исследуем это взаимодействие и разрабатываем новые методы управления им", - сказал Бетеров.

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Суть технологии заключается в охлаждении атомов с помощью лазерного луча до температуры, близкой к абсолютному нулю. В таком состоянии движение атомов практически прекращается, и становится возможным контроль над ними. Новосибирские специалисты в своей работе применяют атомы цезия и рубидия.

Задача заключается в том, чтобы выстроить взаимодействующие холодные атомы в квантовую систему достаточно большую, чтобы стать основой для практически применимого квантового компьютера. Атомы в нем будут играть роль транзисторов, являющихся носителями информации в используемых сегодня компьютерах. Сроков возможного решения этой задачи Бетеров не назвал.

Квантовый компьютер - перспективное направление развития вычислительных машин. В современных компьютерах единицей информации является бит, который может находиться в одном из двух возможных положений - ноль или единица. Единица информации в квантовом компьютере - кубит - в свою очередь может находиться в "суперпозиции", т.е. быть и нулем, и единицей одновременно. Это позволяет значительно ускорить вычисления, а также сделать решаемыми задачи, которые недоступны даже для современных суперкомпьютеров.

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