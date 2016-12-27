СК усмотрел вину пилота в жесткой посадке вертолета на Алтае в марте

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет, завершил расследование жесткой посадки вертолета Robinson R-66 в Республике Алтай в марте 2016 года и пришел к выводу, что он получил серьезные повреждения из-за невнимательности пилота. Об этом сообщает Западно- Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

"Как установлено в ходе следствия, 14 марта 2016 года около 15 часов местного времени вертолет R-66 столкнулся на высоте около 4 метров с тросом резервной кабельной линии связи, в результате чего упал на левый бок. Непосредственной причиной происшествия стала недостаточная осмотрительность обвиняемого, который произвел посадку на площадку ограниченных размеров - песчано-каменную отмель реки Катунь, не убедившись в ее пригодности для посадки и не заметив наземное препятствие в виде троса", - говорится в сообщении.

На борту находились два человека, пилот-инструктор, управлявший вертолетом и слушатель. Они не пострадали, однако, вертолет получил серьезные повреждения и восстановлению не подлежит.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ "Несоблюдение правил безопасности движения при управлении транспортом". Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы. Дело о происшествии передано в суд.