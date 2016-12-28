В Кузбассе ликвидирован подпольный цех по выпуску косметического лосьона и водки

КЕМЕРОВО, 28 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Полицейские в Кемеровской области закрыли подпольный цех в подсобном помещении одного из магазинов города Белово, где производилась контрафактные водка и косметический лосьон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В подсобных помещениях полицейские обнаружили около 2,7 тыс. пустых бутылок емкостью 0,5 л для водки с этикетками и акцизными марками с признаками подделки, а также несколько сотен пустых бутыльков емкостью 100 мл для косметического лосьона. Здесь же хранилась готовая продукция, произведенная в течение дня - 240 бутылок водки и около 150 флаконов с лосьоном", - сказали в ведомстве.

По данным ГУ МВД, фальсифицированная продукция продавалась в этом же магазине и, "судя по обороту товара, пользовалась спросом". "Однако ее употребление может быть опасным для жизни и здоровья людей. Полицейские установили, что водка и лосьон производились из одной спиртосодержащей жидкости, она была обнаружена в цехе в 10-литровых канистрах. Рецептура изготовления сводилась к смешиванию спиртового сырья с водой, после чего этот "коктейль" разливался по бутылкам и флаконам", - добавили в пресс- службе.

На емкости наклеивали поддельные этикетки с информацией о том, что водка и лосьон якобы произведены на заводах во Владикавказе. "Полицейские уже установили организаторов подпольного цеха. Ими оказались мать владельца магазина и ее гражданский супруг. В настоящее время оперативники изучают рынок сбыта подпольного цеха и проводят мероприятия по изъятию уже проданного фальсификата. Образцы изъятой продукции направлены на исследование", - отметили в ведомстве.

В целом с начала 2016 года в регионе из незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции изъяли более 180 тонн такого товара. К уголовной ответственности привлечены 330 человек. Как ранее сообщал ТАСС, за 9 месяцев в Кузбассе зарегистрировано 2 тыс. 380 случаев отравлений суррогатным алкоголем, 391 человек погиб (за 9 месяцев 2015 года - 2 тыс. 711 отравлений, погибли 499 человек).