Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в акватории Байкала

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УЛАН-УДЭ, 25 января. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в среду в акватории Байкала вблизи поселка Горячинск в Бурятии. Об этом сообщило республиканское ГУ МЧС.
"Сейсмособытие зарегистрировано в 11:49 по местному времени (06:49 мск). Эпицентр находился в 21 км северо-западнее населенного пункта Горячинск. Жертв и разрушений нет", - уточнили в пресс-службе.
Объекты энергетики и ЖКХ работают в штатном режиме, движение по автомобильным и железным дорогам не нарушалось, добавили в МЧС.