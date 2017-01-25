Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в акватории Байкала

УЛАН-УДЭ, 25 января. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в среду в акватории Байкала вблизи поселка Горячинск в Бурятии. Об этом сообщило республиканское ГУ МЧС.

"Сейсмособытие зарегистрировано в 11:49 по местному времени (06:49 мск). Эпицентр находился в 21 км северо-западнее населенного пункта Горячинск. Жертв и разрушений нет", - уточнили в пресс-службе.

Объекты энергетики и ЖКХ работают в штатном режиме, движение по автомобильным и железным дорогам не нарушалось, добавили в МЧС.