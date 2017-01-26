Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На два года условно осужден сотрудник КрасЖД, 11 лет бравший взятки

Сибирь
26 января, 9:25 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 26, января. /ТАСС
Экс-начальник экономического отдела дирекции по ремонту пути получал деньги за лоббирование интересов частных компаний
Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 26 января. /ТАСС/. Экс-начальник экономического отдела дирекции по ремонту пути Красноярской железной дороги (КрасЖД), 11 лет получавший взятки за лоббирование интересов частных компаний, осужден на два года лишения свободы условно, сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

"Он признан виновным в получении коммерческого подкупа, получении взяток в значительном размере. <...> Кировским районным судом осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год и штрафа в 1,2 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

По данным следствия, бывший сотрудник железной дороги лоббировал интересы частных организаций, подконтрольных одному гражданину, в частности, обеспечивал заключение договоров аутсорсинга по выполнению работ для нужд КрасЖД, предоставляя служебную информацию, используемую для правильных расчетов бизнес-проектов и последующего заключения договоров, а также способствуя ускоренному подписанию актов выполненных работ. За это он получил от бизнесмена 5,6 млн рублей.

Наказан и дававший взятки сотруднику железной дороги. Ранее он был осужден и приговорен к штрафу в 2,5 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
На месте обрушения кровли ангара конного клуба "Аллюр"
4
При обрушении конного клуба под Новосибирском погибли два человека
8
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области из-за 40-градусных морозов
5
Первая площадка детского технопарка "Кванториум" открылась в Красноярске
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Интересное
Россия: времена года
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ABC: Трамп подтвердил намерение создать зоны безопасности в Сирии
2
Виктория Нуланд покидает Госдепартамент
3
Мадлен Олбрайт готова стать мусульманкой в пику иммиграционной политике Трампа
4
CNN: конгрессмен США заявила, что встретилась с Асадом в Сирии
5
МО РФ: российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются
6
Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой
7
В Москве за сутки произошло около двух тысяч ДТП
Темы дня
Реклама