На два года условно осужден сотрудник КрасЖД, 11 лет бравший взятки

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КРАСНОЯРСК, 26 января. /ТАСС/. Экс-начальник экономического отдела дирекции по ремонту пути Красноярской железной дороги (КрасЖД), 11 лет получавший взятки за лоббирование интересов частных компаний, осужден на два года лишения свободы условно, сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.
"Он признан виновным в получении коммерческого подкупа, получении взяток в значительном размере. <...> Кировским районным судом осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год и штрафа в 1,2 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.
По данным следствия, бывший сотрудник железной дороги лоббировал интересы частных организаций, подконтрольных одному гражданину, в частности, обеспечивал заключение договоров аутсорсинга по выполнению работ для нужд КрасЖД, предоставляя служебную информацию, используемую для правильных расчетов бизнес-проектов и последующего заключения договоров, а также способствуя ускоренному подписанию актов выполненных работ. За это он получил от бизнесмена 5,6 млн рублей.
Наказан и дававший взятки сотруднику железной дороги. Ранее он был осужден и приговорен к штрафу в 2,5 млн рублей.