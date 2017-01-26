Росатом нарастит объем НИОКР для доработки проекта реактора БРЕСТ-300

ТОМСК, 26 января. /ТАСС/. Росатом в 2017 году нарастит объемы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для доработки проекта строительства новейшего реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 в Томской области в рамках проекта "Прорыв" по замыканию ядерного топливного цикла. Об этом сообщил журналистам сегодня заместитель генерального директора госкорпорации Вячеслав Першуков.

"В прошлом году мы закончили первый вариант проектно- сметной документации. Первый вариант, потому что аналогов такого реактора в мире нет. <…> Более того, мы прошли Главгосэкспертизу, которая подтвердила безопасность технический решений, которые заложены, технологичность, и в первом приближении - сметную стоимость. Но необходимо провести еще ряд серьезных работ в области НИОКР, причем именно по ключевым узлам - их три", - сказал Першуков.

По его словам, речь идет, в частности, о более глубокой проработке технических решений по парогенератору и корпусу реактора. "Поэтому было принято решение, что нам нужно найти новые технические решения и на экспериментальных стендах провести испытания, прежде чем мы начнем строительство - с точки зрения надежности, безопасности, и в том числе отработать узлы по стоимости оборудования, чтобы оно не было дорогим. Мы пришли к выводу, что у нас нет никакой спешки, решили этот год посвятить максимизации работ в области НИОКР, <…> чтобы начать строительство в конце 2017 - начале 2018 годов", - пояснил Першуков.

Замглавы госкорпорации отметил, что аналогичные проекты - Большой адронный коллайдер, проект международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР) и другие строятся "минимум 20, а то и 30 лет", а проект "Прорыв" реализуется в более короткие сроки. "Нет аналогов, поэтому мы очень аккуратно идем, чтобы не тратить лишних денег и заранее получать качественные решения". - подчеркнул Першуков.

Он также рассказал, что в этом году завершится основное строительство модуля по производству новейшего топлива для реактора БРЕСТ-300 и начнется монтаж оборудования. На Белоярской АЭС успешно проведены испытания топливных сборок с новым топливом. "Это дает нам основание надеяться, что топливо, которое будет здесь производиться, подойдет и для БРЕСТа, и может быть использовано для быстрых реакторов с натриевым теплоносителем", - добавил он.

Проект "Прорыв"

Проект "Прорыв" стартовал в 2001 году. Это одно из направлений в реализации общеотраслевой задачи по замыканию ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ), что позволит обеспечить использование отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). В его рамках создается основа энергетики будущего. В настоящее время идет строительство опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), в рамках которого возводится завод по производству новейшего смешанного нитридного уран-плутониевого (СНУП) топлива, на которой атомная энергетика будет работать в будущем.

Объекты проекта "Прорыв" создаются на площадке Сибирского химического комбината (СХК) в ЗАТО Северск Томской области. В рамках проекта создается опытно-демонстрационный энергокомплекс (ОДЭК), в его составе - реактор БРЕСТ-ОД-300, комплекс по производству СНУП- топлива, комплекс по переработке отработавшего топлива. Заявлялось, что первая очередь ОДЭК заработает после 2018 года, когда будет запущен завод по производству топлива; реактор планировалось запустить в 2020 году, а в 2022 году - модуль переработки топлива.

В конце прошлого года сообщалось, что "Росатом" решил отложить на 2020 год ввод завода по производству новейшего российского ядерного топлива.