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Автопарк скорой помощи в Омской области пополнился 15 новыми машинами

Сибирь
27 января, 15:42 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
Автомобили смогут полностью обеспечить прибытие медиков к больным в течение 23 минут нормативного времени
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ОМСК, 27 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Пятнадцать машин скорой медицинской помощи поступили в здравоохранительные учреждения Омской области. Данная партия сможет полностью обеспечить прибытие медиков к больным в течение 23 минут нормативного времени. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"У медиков сейчас напряженная пора из-за гриппа. Очередная партия новых машин закроет потребность автопарка омской скорой, чтобы прибытие бригад к месту вызова укладывалось в норматив в 23 минуты", - цитирует пресс- служба губернатора Омской области Виктор Назаров.

Десять машин класса "В" на базе ГАЗель 32214 распределены на подстанции скорой медицинской помощи Омска, пять полноприводных внедорожника класса "В" на базе УАЗ 39623 поступили в сельские районы.

Губернатор сообщил, что в этом году будет выделено 50 млн рублей на приобретение десяти современных реанимобилей в полной комплектации. Два из них будут предназначены для оказания неотложной медицинской помощи детям.

Автопарк городской скорой помощи сегодня насчитывает около 300 машин. Необходимо еще 20 новых автомобилей, чтобы в парке не остались "скорые" старше пяти лет. В сельских районах работают 114 машин скорой помощи. В прошлом году автопарк сельских медиков пополнился сразу 54 автомобилями. Это самое массовое обновление за последние годы. Так, в 2013 году было приобретено всего семь машин скорой помощи, в 2014 - две, в 2015 - три.

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