В Омске полицейские освободили девочку, взятую в заложники

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Полицейские в Омске освободили девочку, взятую в заложники. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Омске сотрудники полиции освободили взятую в заложницы 13-летнюю девочку", - сказала она.

Другие подробности пока не приводятся.