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В Омске полицейские освободили девочку, взятую в заложники

Сибирь
1 февраля, 9:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Подробности освобождения 13-летнего ребенка пока не приводятся
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Полицейские в Омске освободили девочку, взятую в заложники. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Омске сотрудники полиции освободили взятую в заложницы 13-летнюю девочку", - сказала она.

Другие подробности пока не приводятся.

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