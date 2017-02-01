В Омске полицейские освободили девочку, взятую в заложники

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Полицейские в Омске освободили девочку, взятую в заложники. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В Омске сотрудники полиции освободили взятую в заложницы 13-летнюю девочку", - сказала она.
Другие подробности пока не приводятся.