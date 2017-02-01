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Томские ученые создают защиту от космической радиации для спутников

Сибирь
1 февраля, 12:20 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 1, февраля. /ТАСС
Разработка должна увеличить ресурс работы бортовой электроники спутников и космических станций
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©  Александр Щербак/ТАСС

ТОМСК, 1 февраля. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) создадут к концу года материалы для защиты бортовой радиоэлектроники спутников от космической радиации, сообщил ТАСС директор Института физики высоких технологий ТПУ Алексей Яковлев.

"Мы создаем материал на основе нанокомпозитов для изготовления корпусов, которые обеспечивают радиационную защиту радиоэлектронной аппаратуры, чтобы увеличить ресурс работы бортовой электроники спутников, космических станций. К концу году мы должны получить результат", - сказал Яковлев.

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По его словам, образцы будут предоставлены ведущему разработчику и производителю спутников "ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева (Красноярский край). "Опасность космической радиации в том, что она приводит к деградации микросхем и в итоге к преждевременному выходу аппаратуры из строя. Мы решаем задачу обеспечения защиты электроники как от радиационных полей, так и от заряженных частиц, которые пронизывают космическое пространство", - отметил Яковлев.

Основой материала является легкий сплав с веществами, эффективно поглощающими различные компоненты радиационных потоков. Разрабатываемая технология производства таких композитов будет более экономичной, а сам материал - эффективнее применяемых сейчас аналогов, утверждает директор института.

Как отметил Яковлев, другая сфера потенциальных применений - радиационно-опасные производства в Росатоме, установки ускорительной техники. "Если будет заинтересованность, то мы сможем передать для промышленного применения технологии и оборудование для изготовления защитных корпусов", - пояснил он.

Параллельно в ТПУ с участием университетов Чехии и Белоруссии разрабатывают нанокомпозитные покрытия, устойчивые к радиационным воздействиям, для ядерных реакторов нового, четвертого поколения.

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