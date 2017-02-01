На Алтае необходимо ежегодно обновлять сельхозтехнику на 10 млрд рублей

БАРНАУЛ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Аграрии в Алтайском крае должны ежегодно обновлять сельскохозяйственную технику на 10 млрд рублей, сообщил министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев.

"В последние годы сельхозтоваропроизводители края активно вели техническое перевооружение. За последние пять лет в обновление парка сельхозтехники инвестировали более 25 млрд рублей, только в 2016 году более 7 млрд рублей. Задача ставится, и она выполнима: нам нужно обновление техники не менее чем на 10 млрд в год", - сказал Чеботаев на заседании правительства региона.

По его словам, благодаря этой поддержке при покупке техники в прошлом году алтайские крестьяне сэкономили около 1,5 млрд рублей. Кроме того, соглашение между Алтайским краем и Петербургским тракторным заводом и системные меры поддержки спроса обеспечили хорошие темпы развития алтайского сельхозмашиностроения: так, в 2016 году в крае собрано и реализовано 156 тракторов К-744 и 70 комбинированных посевных комплексов.

"Заявки на покупку этой техники в этом году активно поступают, уже превысили прошлогодний уровень. Дополнительный импульс в техперевооружении - поддержка из регионального бюджета, субсидирование 10% стоимости техники, произведенной в крае. В 2016 году на эти цели направлено более 55 млн рублей, при этом сумма поддержки техперевооружения по программе развития сельского хозяйства по сравнению с 2015 годом была увеличена более чем в 2,5 раза. На 2017 год она также сохранится", - пояснил Чеботаев.

Он отметил, что технические возможности позволяют провести весь комплекс посевных работ в регионе в течении 25 рабочих дней. В этот период в крае будет задействовано не менее 16 тыс. тракторов, около 5 тыс. грузовых автомобилей, 790 посевных комплексов и не менее 5,5 тыс. сеялочных агрегатов. Готовность техники, по оперативным данным, составляет свыше 80%, что соответствует уровню прошлого года.

Аграрии региона получат субсидии на 3,4 млрд рублей

Аграрии в Алтайском крае получат субсидии на 3,4 млрд рублей в 2017 году, сообщил также Александр Чеботаев.

"Сроки заключения соглашений с Минсельхозом РФ - до 1 марта, начало финансирования - середина февраля - март. Общий объем субсидий на поддержку отрасли на сегодня определен в размере 3,4 млрд рублей, но это не полная сумма", - сказал Чеботаев на заседании правительства региона.

По его словам, объем средств на выделение единой субсидии из федерального бюджета в этом году составит 912 млн рублей, с учетом средств региона - 987 млн рублей. С учетом приоритетов развития АПК, единая субсидия разделена на три блока: растениеводство - 32%, животноводство - 46%, малые формы хозяйствования - 22%, сказал он.

По данным министра, подготовка к весенне-полевым работам ведется по плану - предварительно, посевы всех сельхозкультур займут 5,4 млн га - это на уровне 2016 года. Яровой сев предстоит провести на площади 4,7 млн га, продолжена работа по расширению площади озимых культур - под урожай 2017 года посеяно уже более 184 тыс. га - на 13 тыс. га больше, чем в прошлом году.

Алтайский край обладает самой большой пашней в России - 6,5 млн гектаров. В этом году посевная кампания, как и в 2016 году, пройдет на 5,4 млн гектаров пашни.