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ОНФ попросит прокуратуру проверить обоснованность введения доплат экс-чиновникам Омска

Сибирь
1 февраля, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
По сведениям организации, выплата в размере от 10 до 30 тысяч рублей вводится для граждан, которые ранее не менее года занимали одну из 23 должностей в различных органах власти города
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Михаил Старшинов

Михаил Старшинов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), депутат Госдумы Михаил Старшинов попросит Генпрокуратуру РФ проверить обоснованность решения Омского горсовета о введении доплат бывшим чиновникам и депутатам города. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

По сведениям ОНФ, по решению Горсовета вводится дополнительная выплата в размере от 10 до 30 тысяч рублей для граждан, которые ранее не менее года занимали одну из 23 должностей в различных органах власти Омска. По мнению экспертов Народного фронта, это решение противоречит инициированному ОНФ закону об ограничении "золотых парашютов" для региональных и муниципальных чиновников.

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"Я направлю запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку по факту изменений в муниципальные правовые акты и в случае подтверждения опасений экспертов ОНФ выдать предостережение руководству города о недопустимости нарушения норм федерального законодательства" - приводит пресс-служба движения слова члена Центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы Михаила Старшинова.

"Лишний раз мы видим, как чиновники в первую очередь думают не о зарплатах врачей, учителей, стипендиях студентов, а о себе, и это в условиях, когда многие расходы региональных бюджетов сокращаются. Такая ситуация является возмутительной", - считает он.

Комментарием Горсовета Омска агентство в настоящее время не располагает.

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