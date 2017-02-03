Глава Забайкалья предложила новый вариант законопроекта о соцподдержке

ЧИТА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова внесла в региональный парламент новую редакцию законопроекта, который вводит критерии нуждаемости при установлении мер социальной поддержки. Один вариант этого документа Заксобрание края отклонило в декабре 2016 года, еще один - отложило в январе этого года.

"Принципиальным отличием новой редакции законопроекта стало положение, оговаривающее, что ветеранам труда Забайкальского края, специалистам сельской местности и многодетным семьям, которые получали меры социальной поддержки на день вступления в силу предлагаемых изменений, эти меры будут предоставляться без учета изменения (для ветеранов труда и специалистов сельской местности) и введения (для многодетных семей) критериев нуждаемости", - сообщили в пресс-службе законодательного собрания.

Авторы законопроекта отметили, что меры социальной поддержки в регионе предоставляют 33,7 тыс. ветеранов труда края, 8,9 тыс. специалистов сельской местности и 22,4 тыс. многодетных семьей. Этим гражданам и многодетным семьям меры социальной поддержки будут предоставляться и после вступления в силу предлагаемых изменений. "В дальнейшем, в случае принятия законопроекта, поддержка будет оказываться только тем многодетным семьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Забайкальском крае, то есть в совокупности не превышающий 52,5 тыс. рублей", - уточнили в пресс-службе.

Еще одной нормой законопроекта предлагается изменить критерий нуждаемости для ветеранов труда края, понизив его с установленной двукратной величины прожиточного минимума, которая действует сейчас, до полуторакратной. "При уровне ежемесячного дохода до 16 тыс. рублей ветераны по-прежнему смогут претендовать на выплаты и компенсацию на жилищно- коммунальные услуги, общий размер которых в среднем составляет 1,5 тыс. рублей", - добавили в Заксобрании.

Кроме того, законопроект предлагает установить предельный размер ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для сельских специалистов в сумме 2176 рублей по аналогии с действующей нормой регионального законодательства для педагогических работников. "Все перечисленные выше условия коснутся только тех, кто обратится за мерами поддержки впервые", - подчеркнули авторы документа.

Депутаты комитета по социальной политике Заксобрания предварительно рассмотрели новую концепцию законопроекта и решили перенести его обсуждение на следующую неделю. "Спикер парламента Игорь Лиханов подчеркнул, что предложенные изменения носят концептуальный характер, поэтому документ требует большой дополнительной проработки на площадке регионального парламента", - сказали в пресс- службе.

Повторное рассмотрение законопроекта

В декабре прошлого года Заксобрание Забайкалья уже отклоняло подобный законопроект, внесенный в парламент правительством региона, однако в январе губернатор Наталья Жданова повторно внесла его на рассмотрение депутатов. Причем вторая редакция практически не отличалась от предыдущей. Документ, в частности, предлагал ввести критерий нуждаемости при установлении социальных выплат для всех многодетных семей, ветеранов труда края, а также ограничить размер компенсации за жилищно-коммунальные услуги специалистам сельской местности. Депутаты комитета по социальной политике отложили его рассмотрение.

По словам министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Андрея Федотова, принятие законопроекта позволит краевому бюджету сэкономить 82,2 млн рублей. Замминистра финансов края Дмитрий Семенов добавил, что введение критериев нуждаемости необходимо, чтобы регион смог получить 3,7 млрд рублей дотации из федерального бюджета.

Ранее Федерация профсоюзов Забайкалья призвала депутатов краевого парламента отклонить законопроект. По мнению Федерации, практика ужесточения критериев нуждаемости еще может себя оправдать в регионах с высоким уровнем доходов и миграционным приростом населения, но "в Забайкалье и так каждый пятый житель находится за чертой бедности, а миграционный отток из края с 2013 года превысил 28 тыс. человек".