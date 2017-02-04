Двое мужчин пострадали при пожаре на предприятии по производству утеплителя в Томске

ТОМСК, 4 февраля. /ТАСС/. При пожаре на томском предприятии по производству утеплителя, который пожарные не могли потушить почти 5 часов, пострадали двое мужчин, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Управления МВД.

"При пожаре на улице Ижевская пострадали двое мужчин, они госпитализированы. Это не сотрудники МЧС или полиции", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщили в региональном МЧС, сообщение о пожаре поступило накануне в 23:03 по местному времени (19:03 мск). Спустя почти три часа возгорание было локализовано, в 4:01 (00:01 мск) пожар был ликвидирован. В тушении огня было задействовано 79 сотрудников МЧС и 18 единиц техники, привлечен пожарный поезд. Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м. Состояние пострадавших не уточняется.

"Для мониторинга окружающего воздуха на наличие вредных веществ задействован автомобиль МЧС со спецоборудованием. Концентрация вредных веществ в воздухе не превышает предельно допустимых значений. Угрозы для населения нет", - отметили в ведомстве.