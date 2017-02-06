В Забайкалье задержаны охотившиеся на краснокнижных антилоп браконьеры

ЧИТА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Сотрудники Даурского заповедника совместно с охотоведами задержали в Забайкальском крае двух браконьеров, которые незаконно добывали краснокнижных антилоп-дзеренов, сообщила пресс-служба заповедника.

"Во время оперативно рейда инспекция заповедника заметила автомобиль, двигавшийся по бездорожью в местах большого скопления дзерена, - сказал замдиректора заповедника Алексей Черепицын. - После недолгого преследования антилоп браконьерами послышался выстрел, автомобиль остановился, и двое мужчин, подобрав убитое животное, погрузили его в машину. Незамедлительно было принято решение задержать браконьеров. Уйти нарушителям не удалось".

После задержания браконьеров, которые оказались местными жителями, была вызвана оперативная группа полиции для проведения следственных мероприятий. Готовятся материалы для возбуждения уголовного дела по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных".

Популяция монгольских антилоп-дзеренов, обитавших в Забайкалье до начала ХХ века, вновь закрепилась на российской территории весной 2013 года. Животные тогда перекочевали из Монголии в Россию в поисках новых кормовых угодий. По данным осеннего учета, популяция уже составляет около 7,5 тыс. животных. Кроме того, ежегодно на зимовку в край заходят до 70 тыс. антилоп.

В России дзерены занесены в Красную книгу, так как сто лет назад под влиянием активной хозяйственной деятельности человека они ушли в безлюдные монгольские степи. Спустя век антилопы вновь приживаются в забайкальской Даурии.

В 2010 году Даурские степи вошли в проект программы развития ООН, глобального экологического фонда и Минприроды РФ по повышению защищенности степных экосистем России на особо охраняемых природных территориях. В 2011 году в Забайкальском крае создан природный заказник "Долина дзеренов" площадью более 200 тыс. гектаров для сохранения редких степных антилоп.