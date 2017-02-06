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В Забайкалье задержаны охотившиеся на краснокнижных антилоп браконьеры

Сибирь
6 февраля, 10:15 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
Готовятся материалы для возбуждения уголовного дела
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ЧИТА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Сотрудники Даурского заповедника совместно с охотоведами задержали в Забайкальском крае двух браконьеров, которые незаконно добывали краснокнижных антилоп-дзеренов, сообщила пресс-служба заповедника.

"Во время оперативно рейда инспекция заповедника заметила автомобиль, двигавшийся по бездорожью в местах большого скопления дзерена, - сказал замдиректора заповедника Алексей Черепицын. - После недолгого преследования антилоп браконьерами послышался выстрел, автомобиль остановился, и двое мужчин, подобрав убитое животное, погрузили его в машину. Незамедлительно было принято решение задержать браконьеров. Уйти нарушителям не удалось".

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После задержания браконьеров, которые оказались местными жителями, была вызвана оперативная группа полиции для проведения следственных мероприятий. Готовятся материалы для возбуждения уголовного дела по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных".

Популяция монгольских антилоп-дзеренов, обитавших в Забайкалье до начала ХХ века, вновь закрепилась на российской территории весной 2013 года. Животные тогда перекочевали из Монголии в Россию в поисках новых кормовых угодий. По данным осеннего учета, популяция уже составляет около 7,5 тыс. животных. Кроме того, ежегодно на зимовку в край заходят до 70 тыс. антилоп.

В России дзерены занесены в Красную книгу, так как сто лет назад под влиянием активной хозяйственной деятельности человека они ушли в безлюдные монгольские степи. Спустя век антилопы вновь приживаются в забайкальской Даурии.

В 2010 году Даурские степи вошли в проект программы развития ООН, глобального экологического фонда и Минприроды РФ по повышению защищенности степных экосистем России на особо охраняемых природных территориях. В 2011 году в Забайкальском крае создан природный заказник "Долина дзеренов" площадью более 200 тыс. гектаров для сохранения редких степных антилоп.

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