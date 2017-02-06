В Новосибирской области будут перерабатывать узбекские овощи и фрукты

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НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Новосибирская область в 2017 году начнет импортировать фрукты и овощи из Узбекистана по железной дороге для последующей переработки, а также доставки в соседние регионы. Об этом сообщил журналистам губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.
"Две пробные поставки контейнерами по железной дороге мы осуществили за последние полмесяца. Ожидаем, что поставки ориентировочно начнутся в мае", - сказал Городецкий.
Он пояснил, что такие договоренности были достигнуты в ходе визита новосибирской делегации в Узбекистан. Предполагается открытие в Новосибирске подразделения и торгового дома компании "Узагроэкспорт", занимающейся зарубежными поставками узбекских фруктов и овощей.
В свою очередь, группа компаний "Импульс" займется на предприятии в Новосибирске переработкой продукции. На первом этапе она готова перерабатывать до 75 тыс. тонн в год, отметил губернатор. Кроме того, логистические мощности Новосибирска позволят упростить и удешевить поставку фрутков и овощей в соседние регионы России.
Поставлять таким образом в регион планируется томаты, огурцы, клубнику, абрикосы, гранаты и другие культуры. Сейчас, отметил Городецкий, в Новосибирскую область ввозится на грузовиках около 300-320 тыс. тонн плодоовощной продукции из Узбекистана ежегодно. С внедрением перевозок по железной дороге этот объем должен увеличиться.