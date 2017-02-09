Новосибирский застройщик частного промпарка планирует привлечь до 60% инвестиций у физлиц

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НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Застройщик новосибирского микрорайона "Стрижи" планирует привлечь для продолжения строительства частной промышленно-логистической площадки до 60% инвестиций у физических лиц. Речь идет о создании паевого фонда с минимальным порогом входа 30 тысяч рублей, сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске генеральный директор группы компаний "Стрижи" Игорь Белокобыльский.
"В ноябре прошлого года ЦБ РФ зарегистрировал паевой инвестиционный фонд - инвестиции в недвижимость "Серебро" с капиталом 25 млн рублей. Пайщиками этого фонда стали около 40 физических лиц, в буквальном смысле слова домохозяек. Этот фонд сейчас аккумулировал несколько объектов коммерческой недвижимости ГК "Стрижи", - сказал он.
Белокобыльский объяснил, что проект находится в проработке. Через полгода, когда будет представлена первая отчетность, подтвержденная независимыми аудитором и оценщиком, она будет использована для привлечения пайщиков.
Фонд пятилетний. Однако, как уточнил Белокобыльский, инвесторы могут выйти досрочно, вложив свои паи в приобретение объектов ГК "Стрижи" по оценочной стоимости. Другой способ выхода из фонда связан с инвестициями во вторичный рынок недвижимости, но этот механизм еще прорабатывается.
Как сообщал ТАСС, проект создания частного промышленно-логистического парка для малого и среднего бизнеса был временно приостановлен, в том числе из-за нехватки финансовых ресурсов. Для его строительства ГК "Стрижи" ранее приобрела участок площадью 20 га недалеко от микрорайона. Проект предусматривает, в первую очередь, участие малого и среднего бизнеса - производителей пластиковых окон, металлоконструкций и т.п. Заняться им застройщик решил, чтобы избежать ежедневной маятниковой миграции, дав жителям микрорайона работу рядом с домом.
Проект Белокобыльский оценивает в 3 млрд рублей. Кредитных средств, пояснил он, в него не вкладывалось, участок находится в собственности компании, поэтому она имеет возможность отложить реализацию.