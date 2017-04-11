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Новосибирские ученые создают диагностический комплекс для нового поколения ГЛОНАСС

Сибирь
11 апреля, 9:45 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 11, апреля. /ТАСС
Его главное отличие от предыдущих версий - комплектация отечественными деталями
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НОВОСИБИРСК, 11 апреля. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) создают бортовой диагностический комплекс для нового поколения спутников ГЛОНАСС. Проект реализуется по заказу АО "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. Решетнева, главное отличие комплекса от предыдущих версий - комплектация отечественными деталями, сообщил ТАСС завотделом атмосферных исследований НГУ Александр Задорожный.

"В прошлом году мы сделали эскизный проект бортового диагностического комплекса для нового поколения спутников ГЛОНАСС-К. Сейчас заключается договор на разработку и изготовление приборов. Основное отличие от предыдущих модификаций - переход на отечественную компонентную базу", - сказал собеседник агентства.

По словам Задорожного, бортовой диагностический комплекс предназначен для мониторинга среды, окружающей спутник.

НГУ производит приборы для спутников ГЛОНАСС с 2000-х годов. В 2004 -2014 гг. специалисты отдела атмосферных исследований изготовили для спутников 47 комплектов аппаратуры контроля внешней среды.

АО "ИСС" имени академика М. Ф. Решетнева" - крупнейшая российская компания, создающая космические аппараты связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. В настоящее время две трети орбитальной группировки России - это спутники разработки и производства "ИСС".

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