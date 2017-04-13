Губернатор: Забайкальский край будет использовать приграничный фактор как стимул роста

ПЕКИН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Администрация Забайкальского края планирует использовать такое преимущество, как близкое соседство с Китаем, для обеспечения регионального роста. Об этом заявила губернатор этой административно-территориальной единицы Наталья Жданова, находящаяся в КНР с недельным визитом, в рамках которого планируется придать новый мощный стимул развитию межрегиональных экономических отношений России и Китая.

"Я твердо стою на своих позициях, и убеждена, что наш приграничный фактор с Китаем - безусловное преимущество, и мы эффективно должны им воспользоваться. Судьбой нам предопределено жить друг с другом в мире и добрососедстве", - отметила она. Губернатор пояснила, что Россию и КНР связывают многолетние отношения в различных сферах, в том числе гуманитарной и культурно-образовательной.

"Цель нашего визита одна, она предельно конкретна и ясна: максимально показать наш экономический и инвестиционный потенциал, рассказать о тех предприятиях, которые работают сегодня на территории края, предложить конкретные направления сотрудничества для наших китайских коллег", - подчеркнула Жданова. По ее словам, работа по существу в данном направлении продолжается, обрастая конкретными формами. Переговоры ведутся как на уровне предпринимателей, так и чиновного аппарата.

"Наша задача - на современном этапе эти связи усилить, поднять на более высокий уровень. Как говорится, расширить и углубить, придать им новый импульс. Потому что наступила новая историческая эпоха, а с ней и новые исторические вызовы, - заявила губернатор. - Как известно, явно выступает тренд нашей государственной политики о повороте России на Восток, об усилении восточного вектора, и, конечно, мы более эффективно должны использовать свое преимущество, пограничный фактор, чтобы добиться максимально эффективных результатов".

По словам Ждановой, население Забайкалья не воспринимает всерьез идею "угрозы китайской экспансии", которая в прошлом получила определенное распространение в некоторых регионах РФ. "Для Забайкальского края никогда не был характерен тезис "китайской экспансии", - отметила она. - Я только вижу положительный, позитивный момент от соседства с КНР". В то же время она отметила, что в отношении соседей необходимо проводить грамотную внешнюю политику, с соблюдением определенных, четко обозначенных условий.

"Самое главное - реализация крупномасштабных проектов, а также соблюдение российского законодательства, всех условий и законов", - заявила губернатор, пояснив, что примеры сравнительно небольших совместных проектов, в частности в сельском хозяйстве, у Забайкальского края и Китая уже имеются, и они пользуются спросом. К примеру, китайские бизнесмены организовали на территории региона выращивание арбузов и планируют расширить ассортимент фруктов, которые прежде там были редкостью.

Экологические продукты

По словам Ждановой, потребители КНР крайне заинтересованы в приобретении пищевой продукции, произведенной в РФ, поскольку данные товары высокоэкологичны. "В нынешних непростых условиях это хорошая возможность для реализации экспорта нашей продукции, тем более что у китайцев она пользуется повышенным спросом, поскольку обладает главным качеством на сегодня - экологичностью", - подчеркнула она.

Для примера губернатор привела такие продукты, крайне востребованные в Китае, как российское мороженое, прочая молочная продукция. "Помимо этого КНР у нас скупает огромные объемы подсолнечного масла, муки, сахара", - заметила Жданова.

По ее словам, в настоящий момент ключевая задача - поставить экспорт данной продукции на системный, плановый поток. "Это не должно носить стихийный характер, быть оптовыми закупками. Необходимо обеспечить цивилизованное торгово-экономическое взаимодействие между нашими странами", - пояснила губернатор.

Амазарский ЦБК

Губернатор также рассказала, что совместный российско-китайский проект на территории Забайкальского края, Амазарский целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК), заработает в 2019 году. "Мы планируем запустить этот проект в ближайшие год- два, максимум три. С китайской стороной достигнуто единое мнение, что пора его привести к логическому завершению", - заявила она. По словам губернатора, к настоящему моменту в ЦБК вложено 23-25 млрд рублей. "Мы находимся на стадии первой мощности предприятий, и дальше планируется развитие этого лесоперерабатывающего комплекса, который будет производить целлюлозу", - пояснила Жданова.

В свою очередь заместитель председателя правительства Забайкальского края Сергей Новиченко добавил, что инвестиционная часть почти пройдена. "Много внимания было уделено экологической составляющей, потому что там река. Нужно сделать соответствующие пороги и плотины для нереста рыбы. Очень много моментов, которые инвесторам пришлось переработать, поэтому немного идет задержка проекта, с выходом его на эксплуатацию", - пояснил он.

Новиченко уточнил, что в 2019 году будет запущена первая часть объекта - производственные мощности по переработке древесины. На второй стадии, которую планируется завершить в 2021-2022 гг., будет образован индустриальный парк.

Амазарский ЦБК - проект, предусматривающий строительство завода по производству небеленой сульфатной целлюлозы в объеме 230 тыс. тонн в год в Могочинском районе Забайкальского края.

Сотрудничество с Республикой Корея и Японией

Жданова также сообщила, что Забайкальский край намерен активизировать сотрудничество с другими, помимо Китая, странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в частности с Республикой Корея и Японией.

"Ни КНДР, ни Республика Корея (в рамках сотрудничества) не представлены, но ведутся активные переговоры, Надеемся, что и здесь будут подвижки. Япония пока проявила больший интерес к гуманитарной составляющей и соответствующим проектам, - отметила она. - Как гласит китайская пословица, "дорога в десять тысяч ли (мера длины, эквивалентна 393 метрам - прим. корр. ТАСС) начинается с первого шага" - думаю, таким поступательным образом мы разовьем отношения с Республикой Корея, Японией, другими государствами Восточной Азии".

По словам губернатора, вопрос более широкого взаимодействия с Сеулом и Токио находится на стадии проработки. Одновременно активные усилия прилагаются для привлечения инвестиций из КНР, представителей бизнеса таких сопредельных с Россией территорий, как китайские провинции Хэйлунцзян и Внутренняя Монголия.

"Мы готовы создать некий "пул" из участков земли от 20 до 50 га, в случае, если это вызовет интерес у коллег из Китая, если найдутся серьезные, масштабные инвесторы - честные, порядочные, с серьезными намерениями и капиталом, которые смогут открыть большие предприятия, как, например, в Хабаровском крае, где совместно с Японией выращиваются овощи. У нас мелкие прецеденты на эту тему уже есть", - рассказала Жданова.