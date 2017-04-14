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Причиной крушения вертолета Robinson в Забайкалье в 2016 г. стала потеря ориентировки

Сибирь
14 апреля, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
По данным МАК, способствующим фактором, возможно, явилось выполнение полета одним из членов экипажа в состоянии алкогольного опьянения
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Потеря экипажем пространственной ориентировки при полете ночью стала причиной крушения вертолета Robinson, принадлежащий золотодобывающей компании "Урюмкан", в октябре 2016 года. Об этом сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК), завершившего расследование крушения.

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"Причиной авиапроисшествия с вертолетом R-44 RA-04347 наиболее вероятно явилась потеря экипажем пространственной ориентировки при полете ночью по правилам визуальных полетов. Причиной потери ориентировки, наиболее вероятно, явилось отсутствие видимости линии естественного горизонта и наземных световых ориентиров" - говорится в сообщении.

В МАК добавили, что способствующим фактором, возможно, явилось выполнение полета одним из членов экипажа в состоянии алкогольного опьянения.

Вертолет Robinson, принадлежащий золотодобывающей компании "Урюмкан", вылетел 22 октября 2016 года по маршруту Золотореченск - артель "Джалал-Кадай" и в контрольное время не вышел на связь. В результате крушения погибли три человека, в том числе генеральный директор горнорудной компании "Дархан" Сергей Бербидаев.

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