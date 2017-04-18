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Участие бизнес-капитала в сохранении объектов культуры Новосибирской области утроилось

Сибирь
18 апреля, 11:23 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 18, апреля. /ТАСС
Внебюджетные средства составили 66% от общих затрат
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НОВОСИБИРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области отметили возросший интерес бизнеса к "опеке" над объектами культурного наследия. В 2016 году внебюджетные вложения в работы по их сохранению составили 66% от общих затрат, что почти втрое больше, чем годом ранее, сообщил руководитель управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александр Кошелев.

"В прошлом году у нас было потрачено на работы по сохранению объектов 378 млн рублей. Из них 248 млн рублей - это внебюджетные средства. То есть 66% от общих затрат - это средства бизнеса, негосударственных структур. Причем динамика выросла - в позапрошлом году было всего 26% из внебюджетных источников", - сказал Кошелев в пресс-центре ТАСС в Новосибирске.

Он уточнил, что большинство охраняемых его ведомством зданий находятся в центре Новосибирска, либо в Ленинском районе. Поэтому они коммерчески привлекательны для бизнеса, который готов вкладывать дополнительные средства в сохранение этих объектов.

Кроме того, управление внедряет льготную аренду для предпринимателей, взявших на себя обязательства по содержанию зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии. "Разрабатываем механизм предоставления таких памятников по программе 1 рубль за квадратный метр. В областной собственности таких объектов практически нет, а в муниципальной есть, и я надеюсь, что вместе с городом и департаментом имущественных земельных отношений мы найдем подходы, и эти объекты будут востребованы", - добавил Кошелев.

По его словам, в 2017 году в бюджете Новосибирской области на охрану объектов культурного наследия только по линии управления планируется направить 83 млн рублей. Общая сумма будет понятна по итогам года, но обычно она составляет 100-150 млн рублей.

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