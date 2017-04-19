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Новосибирская "дочка" "Алмаз-Антея" запустила производство геолокаторов сибирских ученых

Сибирь
19 апреля, 12:42 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 19, апреля. /ТАСС
Приборы позволяют обнаруживать подземные коммуникации без бурения скважин
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НОВОСИБИРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Новосибирский оборонный завод имени Коминтерна (дочернее предприятие ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей") запустил серийное производство геолокаторов, разработанных учеными Сибирского отделения РАН. Первая партия состоит из 11 приборов для обнаружения подземных коммуникаций без бурения скважин. Об этом сообщил журналистам начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

"Завод имени Коминтерна приступил к производству 11 геолокаторов, разработанных Институтом нефтегазовой геологии и геофизики им. Трофимука. Это прибор, который позволяет определять пустоты под землей, что очень важно для ЖКХ, и определять, допустим, коммуникации, которые находятся под землей. Уникальная совершенно технология", - сказал он.

Люлько добавил, что фактически речь идет о серийном производстве и напомнил, что ранее президент и правительство России поставили перед оборонными предприятиями задачу увеличения доли продукции гражданского назначения.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в присутствии которого было сделано сообщение, отметил, что для Новосибирска актуальна проблема брошенных подземных коммуникаций. Он привел в качестве примера случай с обрушением участка улицы Большевистской, расположенного рядом со стройкой МФК "Снежная миля". "Для того, чтобы разобраться с ситуацией, мы были вынуждены бурить скважины. Если такое оборудование как геолокатор, позволяет это делать без механического воздействия, на мой взгляд, это серьезно нас продвинет в решении аварийных ситуаций", - сказал он.

Новосибирский завод имени Коминтерна (ОАО "НПО НИИИП- НЗиК") выпускает радиолокационные станции обнаружения для зенитно-ракетного комплекса С-300, С-400, а также наземные радиолокационные запросчики системы "Пароль", которые поставляются как в интересах Вооруженных Сил РФ, так и на экспорт.

"Алмаз-Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса.

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